DIOMIRA: guarda in anteprima il video “Questa Città”

E’ uscito venerdì 16 giugno “Questa città”, il nuovo singolo della cantautrice fiorentina Diomira, fuori per Zoo Dischi edistribuito da ADA Music Italy.



Il brano si apre subito con il ritornello, che rivela la voce morbida e avvolgente di Diomira: “Questa città”, attraverso il testo semplice ma profondo e grazie all’immediatezza dell’arrangiamento,descrive in modo efficace il senso di isolamento provato dall’artista durante un periodo difficile e il calore del conforto che deriva dall’aver condiviso le proprie ansie con un’altra persona nella stessa situazione di incertezza e blocco emotivo.

“Ho scritto ‘Questa città’ in un momento di solitudine in mezzo a migliaia di persone, un momento in cui Firenze mi stava parecchio stretta e non sembrava il posto giusto per me. Proprio in quel periodo ho conosciuto qualcuno che si sentiva un po’ come me, e condividere i nostri pensieri mi ha fatta sentire meno sola.”

In “Questa città”, Diomira racconta in musica – dal disordine apocalittico della sua camera, accompagnata dal fedele pianoforte e dalla loop station – la sua vita e il suo rapporto con Firenze in modo sincero e diretto.

DIOMIRA

Caterina, in arte Diomira, è una giovane cantautrice fiorentina, classe 2004. Grazie alla sua famiglia cresce in un ambiente aperto venendo a contatto con tante realtà differenti: il suo percorso è un mix di tante influenze diverse, che a volte si contraddicono un po’ a vicenda. La musica è da sempre parte centrale della sua vita, inizia a esplorare le possibilità della sua voce frequentando il coro da bambina.

Diomira continua a coltivare la passione per il canto finché un giorno scopre che il disordine apocalittico della sua camera ha uno scopo: ispirarla a scrivere canzoni. Attualmente studia al liceo linguistico internazionale. Scrive da sola nella sua camera della sua vita con un pianoforte, in compagnia di un computer e una loop station.

Nel 2022 escono i suoi 2 singoli d’esordio: “6 agosto” e “Lungomare Paranoia”, inclusi in EQUAL Italia e Scuola Indie su Spotify.

https://www.instagram.com/d.i.o.m.i.r.a/