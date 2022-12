DELGA: guarda in anteprima il video “Sesso anarchico”

“Sesso Anarchico” è il nuovo videoclip di Delga, giovane artista bolognese della scuderia Django Dischi. Il brano è uno dei singoli estratti dal debut album “Super Fluo” pubblicato prima dell’estate nell’ambito del progetto Trasporti Eccezionali.

“Sesso Anarchico” è una rivoluzione introspettiva che porta alla manifestazione esteriore di pensieri sporchi e reconditi, i quali sono rappresentati in questo videoclip, diretto da Bronis, sotto forma di vernice nera. Le convenzioni sociali suggeriscono che talvolta è meglio reprimere e filtrare i nostri impulsi, mentre questa canzone funge da valvola di sfogo. L’amore per la musica espresso da Delga in questo caso non è per niente platonico.

Antonio Michelangelo Del Gaudio, in arte Delga, nasce nel 1999 a Bologna e cresce sempre circondato dalla musica. Il suo primo rilascio ufficiale risale al 2012, quando a 11 anni fonda insieme a due coetanei il gruppo alternative rock Venice Downtown, poi sciolto nel 2017. Lo scioglimento dalla band permette a Delga di avvicinarsi alla cultura Street e Hip Hop e di rilasciare alcune tracce in collaborazione con produttori della scena bolognese.

Nel 2020 entra a far parte del roster di Django ed inizia la pubblicazione di alcuni singoli che denotano un nuovo cambio di stile per Delga: un riuscito e fresco meltin’ pot fra hip hop, indie, rock e pop. “Sotto i portici”, “Iride”, “Nuvole nere”, “Moscow Mule” e “Cerotti” sono il preludio al album d’esordio dal titolo “Super Fluo”, in uscita a giugno 2022 nell’ambito del progetto Trasporti Eccezionali.

https://www.instagram.com/recklessdelga/

VIDEO CREDITS

Diretto da Bronis

con Marco Emiliano Foltran (Gegenhalt, batteria) e Mattia Cereda (Sedeyp, basso)

Girato presso OFV Studio

Grazie a Paolo Panzera ed Eugenio Bonett