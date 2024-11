CLEMENTE GUIDI: guarda in anteprima il video “Sfumature – registrazioni acustiche” con Duo Striago

Il video, girato tra le verdi colline di Bertinoro, cattura l’essenza dei luoghi che hanno ispirato l’artista e le sue composizioni, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua dimensione creativa.

Il videoclip documenta una giornata immersa nella musica, tra prove e registrazioni, dando voce a tre brani tratti dall’EP “Sfumature”, pubblicato il 29 settembre 2023 per Panico Dischi: “Diverso”, “Lento” e “Sfumature” – la title track, riarrangiati per l’occasione in versione acustica. Tre brani in cui le parole si fondono con la magia delle corde e degli archi e che rappresentano il cuore del progetto.

Questa video live session acustica nasce dalla collaborazione artistica e dall’amicizia tra Clemente Guidi e il duo Striago, composto da Pietro Agosti e Mario Strinati. Un’intesa ha portato a una formazione musicale che unisce chitarre, contrabbasso e violoncello, dando vita a un sound folk e acustico che è diventato l’anima dei live di Clemente Guidi. Il trio si è già esibito in diverse città come Milano, Bologna, Forlì e Cesena: il loro obiettivo è continuare a crescere in coesione e solidità, concerto dopo concerto.



“Sfumature – registrazioni acustiche” è la testimonianza visiva di questo percorso e cattura l’entusiasmo e l’identità sonora di un progetto in piena evoluzione. Due delle canzoni registrate in questa versione originale saranno successivamente raccolte in una release digitale, che verrà pubblicata dopo l’uscita del video.

CLEMENTE GUIDI

Cantautore romagnolo, Clemente Guidi è una voce emergente della scena indie-folk italiana. Con il suo EP “Sfumature” ha iniziato a farsi strada, proponendo una musica ricca di emozioni e introspezione, arricchita da sonorità acustiche che esplorano il legame tra parola e suono. Uno dei due vincitori della prima edizione di Music Is The Best 2022, la piattaforma di scouting lanciata da Panico Concerti, Clemente Guidi ha 26 anni ed è di Bertinoro (FC), ha varie esperienze nelle tasche dei jeans, tra cui una laurea in Scienze della Comunicazione e una breve parentesi in Danimarca. Giovanissimo emergente, la sua musica è bedroom recordings e DIY, frutto di un animo romantico alla vecchia maniera. Clemente crede nei sogni e in ciò che non si vede, forse illuso o matto speranzoso – chi può dirlo? – ma ciecamente convinto che tutta la bellezza nel mondo sia il coraggio o la fiducia di chi ha visto al di là dello sguardo degli occhi. A maggio 2022 ha pubblicato il brano “L’illusione del mondo” all’interno della compilation di Music Is The Best. Ha partecipato alle ultime selezioni della sedicesima edizione di X Factor, arrivando ai bootcamp. Il 23 settembre 2022 ha pubblicato “Azzurro”, cover del celebre brano di Paolo Conte, per la compilation Sugar Undercover dell’etichetta Sugar, mentre il 21 ottobre ha debuttato ufficialmente con l’etichetta NEEDN’T (ora Panico Dischi) col singolo “Corri Corri”, suo ingresso spensierato nel mondo discografico. Il 21 aprile 2023 è uscito “Vola sopra i tetti la notte”, primo brano anticipatore di “Sfumature”, il suo primo EP uscito il 29 settembre 2023 per Panico Dischi.

CREDITS

Riprese: Simone Franzolini e Luca Nanni

Produzione: Clemente Guidi

Registrazioni e mix:Andrea Cola

Testi, voce, pianoforte, chitarra: Clemente Guidi

Contrabbasso e chitarra: Pietro Agosti

Violoncello e chitarra: Mario Strinati