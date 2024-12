CAMILLA VU: guarda in anteprima il video “Nuovo Funk”

A qualche mese dall’ultimo brano Blue (Mille passi), Camilla Vu torna con un nuovo singolo, intitolato Nuovo funk, uscito per l’etichetta Musicantiere Records.

Scritto dall’artista insieme a Lorenzo Bertolla in arte Epoimiles, cantautore con cui collabora nella scrittura di brani, e prodotto da Alessandro Di Dio Masa, la canzone, come lascia intendere del resto il titolo, si muove su direttrici pop e funk, condite da influenze soul e R&B che le conferiscono una dimensione internazionale pur nell’ambito di un pezzo cantato in italiano.

Nuovo Funk

“Nuovo funk racconta la lotta all’omologazione nella quotidianità di ogni giorno, che si insidia poi nel mondo della musica e delle arti in generale”, racconta Camilla Vu a proposito del brano. “È una lotta alla routine quotidiana che genera prodotti copia e incolla. La ricerca continua della propria identità porta spesso alla nascita di ansie, preoccupazioni e paranoie. Nel mondo di oggi, dell’usa e getta, della società liquida, tutto scorre e ogni occasione sembra l’unica. Dunque, anche il singolo fallimento apparente porta alla convinzione che non vi siano più possibilità per mostrare chi siamo davvero.

In questa canzone, abbiamo cercato di raccontare la nostra guerra interiore in cui spesso ci intrappoliamo, diventando vittime e carnefici di noi stessi e rimanendo bloccati in una routine mentale e emotiva senza via d’uscita. Il sound la rende un invito a liberarsi di quei limiti autoimposti e a cercare sempre una prospettiva alternativa con cui guardare le cose”.

CAMILLA VU

Camilla Vu, nome d’arte di Camilla Vatteroni, è una cantautrice di 25 anni proveniente da Carrara, che si sta facendo strada nella scena musicale attraverso la ricerca continua e una passione autentica. Laureata in Scienze della Formazione Primaria all’Università di Pisa, la sua storia musicale inizia sin da piccola, quando i suoni italiani e le influenze internazionali degli ascolti dei genitori la guidano verso il mondo della musica.



Dai 15 anni, Camilla inizia a suonare il piano da autodidatta, scrivendo i suoi primi brani e realizzando cover che esprimono la sua visione artistica. Nel 2021, un incontro fortuito con il produttore Alessandro Di Dio Masa presso Musicantiere Toscana le apre le porte della professione, portandola a registrare il suo primo singolo in inglese, Novembre 29. Da quel momento, il suo percorso è una continua evoluzione, con singoli come Soffio, Dritta da te e il recente BLUE (Mille Passi) che mettono in mostra la sua crescita artistica e la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica.



Nel 2023, Camilla avvia una collaborazione con il chitarrista e cantautore Lorenzo Bertolla nel progetto Chance615, dove unisce forze e creatività per dare vita a nuovi brani e performance live. La sua presenza scenica si fa notare in eventi significativi. Nel 2022, conquista il terzo posto alla III° edizione del Festival delle Alpi Apuane. Nel 2024, è ospite su Rai Radio 2 nel programma condotto da Giulia Nannini “Sogni di Gloria”, e si qualifica come semifinalista di Arezzo Wave. Tra le sue recenti esibizioni, si distinguono la vittoria della IV° edizione del Festival della rosa di Aulla, il tour Estate Nostalgia con Radio Nostalgia e l’evento Music For The Body, in collaborazione con Tezenis e OpenStage. Camilla Vu crede nell’autenticità della sua musica e nella scoperta costante di nuove idee.



Il suo nuovo brano, Nuovo funk, è stato prodotto da Alessandro Di Dio Masa. Per sei anni Di Dio Masa è stato l’insegnante di chitarra di Francesco Gabbani, con il quale ha collaborato negli anni 2011-2014 alle produzioni effettuate presso Musicantiere Toscana. È stato, come dice spesso Gabbani, il suo maestro che ha contribuito alla sua crescita artistica nonché “faro nel cammino di sensibilità”.



Instagram | Spotify | YouTube