CAMERA A SUD: guarda in anteprima il video “Guardo gli asini che volano nel ciel”

Da martedì 12 novembre sarà online su youtube “Guardo gli asini che volano nel ciel”, il video del nuovo singolo della band Camera A Sud. Il brano, già disponibile in streaming e in download e cover del grande classico di Gino Filippini, anticipa il prossimo disco della formazione siciliana, che ha fatto della reinterpretazione delle più importanti hit vintage italiane la propria cifra stilistica.

I Camera a Sud commentano così il lavoro: Abbiamo scelto questa canzone per il suo motivo principale, composto da Gino Filippini nel 1942. Questo brano non solo riflette la nostra visione musicale, ma rappresenta anche un’opera poetica in cui il significato letterario viene ridotto all’essenziale per far emergere la musicalità delle parole, un po’ come avveniva nelle poesie di D’Annunzio. La melodia rivela un aspetto di “arte totale”, poiché fu utilizzata da Stanlio e Olio nella scena finale del loro film I Diavoli Volanti, scena rappresentata magistralmente dalla danza dei due attori. Una voglia e una ricerca di suggestioni oniriche e spensierate in un mondo sempre più meccanico e artificiale.

Grazie a questa combinazione di elementi, “Guardo gli asini che volano nel ciel” risulta essere il singolo ideale per anticipare il nuovo album della band: una musica piena di significato ma al tempo stesso leggera e spensierata.

I Camera a Sud reinterpretano la canzone del 1942 portandola nel nostro mondo, con sonorità e arrangiamenti moderni e attuali. Ognuno dei musicisti ha voluto vestire col proprio strumento e con i propri colori questa melodia d’altri tempi che attraversa come un treno a vapore i quasi cent’anni dalla sua nascita.

Hanno suonato: Camera A Sud – Manuel Castro (voce); Giuseppe Nasello (chitarra); Carmelo Siracusa (contrabbasso); Frederick Papie (batteria). Prodotto da Camera A Sud. Arrangiamenti Salvo Bruno Dub e Camera a Sud. Mix e Master NuevaArte Studio di Carlo Longo. Il video di “Guardo gli asini che volano nel ciel” è stato realizzato da Silvia De Luca.

Nel cuore della Sicilia, nel 2011, nascono i Camera a Sud, fondati da Carmelo Siracusa, a cui si uniscono Giuseppe Nasello alla chitarra, Frederick Papie alla batteria e Manuel Castro, voce avvolgente e carismatica. Questi quattro straordinari musicisti, accomunati dalla passione per lo swing e il rock ‘n roll, hanno ispirato la loro arte agli indimenticabili Fred Buscaglione, Renato Carosone, Nicola Arigliano e Renzo Arbore. Il nome “Camera a Sud” riflette non solo la provenienza geografica dei membri, ma anche una visione del mondo e della musica intrisa di calore, energia ed enorme passione. Un viaggio musicale che si affaccia a Sud, dove le note diventano emozioni e il palco si illumina di colori vividi. Dal debutto nel 2011, la band ha conquistato il pubblico in tour in Germania e Belgio, guadagnandosi consensi entusiastici nelle Associazioni di Italiani all’Estero. La loro presenza sulla scena nazionale è stata consolidata attraverso partecipazioni a trasmissioni televisive e programmi radio, spaziando dal circuito Rai a Rai Cultura e Isoradio. Con due album all’attivo, “Italian Party” (2013) e “Pane Amore e Fantasia” (2015), i “Camera a Sud” hanno ridefinito il panorama swing italiano. Il loro terzo lavoro, l’omonimo “Camera a Sud” (2017), mescola con audacia il sound modernamente retrò con rivisitazioni elettroniche di classici di Buscaglione e Carosone, accompagnati da due brani inediti. Il riconoscimento internazionale è arrivato con l’inclusione del brano “Pippo non lo sa” nella compilation “Italian Playground” della prestigiosa etichetta americana Putumayo Records nel 2017. Con il singolo “Donna” (marzo 2018), una reinterpretazione electroswing di un classico di Nicola Arigliano, i “Camera a Sud” continuano a dimostrare la loro versatilità e la capacità di portare il calore del Sud in ogni nota. Il percorso della band ha toccato Londra nel 2019, durante il Sicily Fest a Brick Lane, dove il loro spettacolo ha conquistato il cuore di un pubblico proveniente da tutto il mondo.

