CALMO: guarda in anteprima il video “Tuorli”

CALMO pubblica il quarto singolo dal titolo “Tuorli” disponibile su tutti gli store digitali supportato dal videoclip per la regia dell’artista visuals*

Con questa nuova traccia il polistrumentista campano annuncia anche la pubblicazione del’EP “Pezze di me” che verrà rilasciato dal 7 dicembre anche in formato fisico per conto della Edizioni FUMO. Nei mesi scorsi Calmo ha pubblicato i singoli “Come ti pare”, “Ti aspetto giù” e “Mostro” tutti inseriti in una tracklist di sei tracce che si completa con i brani “Giuralo” (un brano pop-R&B orecchiabile) e “Domani viene il ciclo” (skit musicale a metà tra il goliardico ed il serio).

Calmo è un artista che ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla sua musica funk mista al soul dagli arrangiamenti innovativi

La musica prodotta da Calmo punta ad un pubblico nazionale. Nonostante le sue radici affondano nella cultura campana che l’ha formato e in cui attualmente vive, non scrive in lingua napoletana.

Gli artisti a cui la sua musica è accostabile sono Frah Quintale, Willy Peyote, Dutch Nazari, Dargen D’Amico.

Con il suo talento e originalità lo vedrete dal vivo in queste occasioni:

5 Dicembre: release party presso una secret location a Napoli

14 Dicembre: live in trio presso Laboratorio Folkloristico, Pomigliano D’Arco (Na)

15 Dicembre: presso Spazio10, Pagani (Sa)

16 Dicembre: “Take me to church”, Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Napoli.