BOCCUTO: guarda in anteprima il video “Razza di ragazza”

«“Razza di Ragazza” è una ballata che celebra la bellezza interiore, i prati fioriti che ognuno di noi coltiva nell’anima e le giornate colorate che dipingiamo nella nostra quotidianità. Questo brano è un inno allo stupore quotidiano e alla capacità di meravigliarsi sempre di nuovi colori, anche nei momenti più semplici.» Boccuto

L’incontro con una persona speciale, capace di rendere tutto più luminoso, è il cuore pulsante di questa canzone. Boccuto trasmette un messaggio di speranza: l’amore in Primavera è vicino, e sta a noi riconoscerlo.

Razza di Ragazza

Musicalmente, “Razza di Ragazza” si distingue per le sue atmosfere classiche, con un arrangiamento che parte dal pianoforte per arrivare al calore degli archi. La voce di Boccuto, in apparente contrasto con l’arrangiamento prodotto insieme al musicista Claudio Cupelli, emerge come un sigillo distintivo dell’artista, che non si risparmia mai, donando tutto sé stesso in ogni nota.

La canzone è il secondo singolo estratto dall’album d’esordio del cantautore brianzolo previsto per la fine dell’estate.

Boccuto

Boccuto (nome completo Marco Boccuto) è un cantautore e musicista nato il 21 marzo 1992 a Monza. Suona il pianoforte e la chitarra acustica e si fa le ossa suonando in contest e circuiti provinciali sia come solista che come membro di diverse band.

Nel 2017 realizza un’iniziativa unica nel suo genere con il suo “Concerto al buio”, un’esperienza sensoriale che amplifica l’impatto di ascolto, organo di senso su cui prende 2 lauree specialistiche e su cui oggi pone le sue basi professionali e imprenditoriali.

Nel 2018 rilascia il video “Forse no” disponibile su YouTube e nei principali digital store. Seguono i singoli “Boom boom”, “Lo scontro perfetto” e “Come faremo?”.

Insieme al produttore e chitarrista Claudio “Kupo” Cupelli sta lavorando alle canzoni del suo primo disco dal titolo “Il cielo non cade mai”, atteso per maggio 2024 per l’etichetta Volume!.

Il 16 febbraio 2024 è uscito il singolo “Cinema a metà”, seguito il 3 maggio da “Razza di ragazza”, entrambi anticipazioni del nuovo disco atteso per la fine dell’estate.