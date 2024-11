biovoid: guarda in anteprima il video “No Land”

Il nuovo singolo dei biovoid intitolato “No Land” è un viaggio sonoro ed emotivo, un messaggio di forza e autenticità, un invito a ritrovare sé stessi e a non lasciarsi sopraffare dalle ombre del dubbio e dell’incertezza.

“Ascolta i tuoi sogni, rifuggi i cattivi pensieri e supera gli errori con la forza delle tue convinzioni.” Queste parole sintetizzano l’anima del brano, un inno alla determinazione e alla capacità di rialzarsi, anche nei momenti più difficili.

“No Land” accompagna l’ascoltatore in un’atmosfera crepuscolare, dove il confine tra sogno e realtà si dissolve, lasciando spazio a una riflessione intima e profonda. Non mentire a te stesso: questo è il messaggio essenziale della canzone. Solo affrontando le proprie paure e abbracciando i propri obiettivi si può trovare la strada giusta.

Con questa traccia i biovoid confermano ancora una volta il loro talento nell’unire musica e emozioni in modo unico. No Land non è solo una canzone, è un’esperienza che invita ognuno di noi a guardare dentro di sé e a trovare la forza per andare avanti.

biovoid

I biovoid nascono in Italia nel novembre 2017 dall’unione di tre artisti: Max alla voce, Domenico alla chitarra e al basso, e Adriano ai sintetizzatori e alla produzione.

La loro visione musicale, basata sull’idea di mescolare diversi stili, mira a creare un suono distintivo, libero da vincoli di genere. Con un approccio compositivo che spazia dagli elementi old school di voce e chitarra alle tecniche elettroniche, la band si distingue per una continua ricerca di originalità.

Dopo aver pubblicato sei singoli con questa formazione, la band accoglie Fortunato, fonico e polistrumentista, che si dedica alla produzione dei brani e agli arrangiamenti, mentre Adriano si concentra sul suo ruolo di compositore.

Al progetto si aggiunge anche una forte componente visiva, grazie alle grafiche originali di Francesco “Deddì”, parte integrante del processo creativo di ogni brano sin dagli esordi.

Recentemente i biovoid hanno collaborato con artisti italiani del panorama visuale.

La cover di “Hypnagogia” è firmata dall’illustratore Giampiero Wallnofer, mentre il singolo “Far Beyond“, pubblicato con l’etichetta Sorry Mom!, vanta una copertina inedita realizzata da Roberto Recchioni, noto illustratore e sceneggiatore nel mondo del fumetto e del cinema.

Attraverso “No Land“, i biovoid confermano la loro capacità di unire musica e immagine in un’esperienza artistica a 360 gradi, offrendo una narrazione unica e coinvolgente.