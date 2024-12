BABYSCREAMERS: guarda in anteprima il video “Ogni Volta”

“Ogni volta” è il nuovo singolo dei marchigiani babyscreamers, power trio alternative (punk) rock formato nel 2013 da Roberto Quercetti (qut), Nicola Paggi e Simone Sabini (sabo), musicisti da sempre attivi nel sottobosco musicale italiano con numerosi progetti e collaborazioni.

Il brano anticipa il nuovo atteso album della band intitolato “peek-a-boo” e in uscita autoprodotto il 17 gennaio 2025, in streaming, digital download e vinile 33 giri. Si tratta della loro quarta fatica discografica dopo LP “babyscreamers” (2014), l’EP “voodoo songs” (2015) e il vinile 7″ “un pour le garcon un pour le fille” (2018).

Partendo da solide basi e un background squisitamente punk rock, il trio di Ancona va miscelare sonorità e stili differenti come il rock’n’roll, il garage, l’hardcore e il funk, creando così un sound molto personale e fuori dagli schemi.

Ascoltando i babyscreamers capterete echi di Wire, Raw Power, James Chance and the Contortions e Jon Spencer Blues Explosion. Un sound adrenalinico, sfacciato e ricercato allo stesso tempo.

“Ogni volta” è anche il primo esperimento con la lingua italiana nella carriera della band. Il brano è accompagnato da un elegante videoclip realizzato dal videomaker Matteo Giacchella, con protagonisti, oltre agli stessi babyscreamers, la talentuosa ballerina Elisa Ricagni.

I babyscreamers, band punkrock nata ad Ancona attorno al 2013 dall’incontro di tre amici che da sempre si muovono i loro passi nell’ambito musicale underground, collaborando con i circoli, spazi autogestiti ed attraverso proprie iniziative con altri gruppi e musicisti.

Roberto Quercetti (qut), chitarrista cantante, ha alle spalle numerose band: Swbz, Fustigatori del cazzo, Bozo, Flip-o-rama, Madre Superiora. Con i Fustigatori, band Hardcore, affronta vari tour in Italia aprendo ad altre bands come Bulimia Banquet e NoFx

Nicola Paggi, bassista, amico di lunga data e compagno di avventure, si approccia al basso per la prima volta con il progetto “babyscreamers” portando un contributo estremamente personale.

Simone Sabini (sabo), batterista, inizia a suonare a ne anni ’90. Proviene da un’esperienza nell’ambiente hip hop, genere che continua a coltivare mentre partecipa a vari progetti su ambiti musicali differenti, dopo un periodo di pausa, si unisce al progetto “babyscreamers”.

La band è caratterizzata da una forte matrice punkrock, ma i diversi percorsi dei tre componenti inuiscono sul sound nale, andando a miscelare sonorità e stili differenti come rock’n’roll, garage e funk, creando così un sound molto personale fuori dagli schemi classici.

All’attivo la band ha diverse pubblicazioni: un LP “babyscreamers”, un EP “voodoo songs” e un vinile 7″ “un pour le garcon un pour le lle”. La band ha suonato in decine di occasioni nei locali delle Marche e si fa sentire anche fuori regione; Forte prenestino di Roma, compleanno dei 35 anni di occupazione de El Paso di Torino come band principale; ha aperto al il concerto della storica band Raw Power e di Whitnall & Drew McConnell dei Babyshambles nonché condiviso il palco con altre decine di band (come ad esempio i corregionali LPOM). Nel 2020 partecipano al concorso “Homeless Fest” di Macerata, terzi classicati aggiudicandosi una registrazione all’Homless record.

Attualmente la band è in uscita per il 2025 con il nuovo LP prodotto da blackhousexp dal titolo “peek-a-boo”, 8 tracce di cui due in italiano, novità per la band solitamente solo anglofona. Una di queste due, dal titolo “ogni volta”, sarà il singolo del nuovo album, pezzo accompagnato dal video girato e realizzato dal videomaker Matteo Giacchella, in uscita a dicembre 2025.

