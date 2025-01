ATOM LUX: guarda in anteprima il video “Stoned Monkey Heritage”

Atom Lux pubblica il nuovo, fantasioso e ironico brano “Stoned Monkey Heritage”.

“Stoned Monkey Heritage”, terzo singolo del progetto solista di Lucio Filizola, racconta la storia tormentata e vorticosa di un nostro lontano antenato, un primate che abitava il nostro pianeta milioni di anni fa. Abilissimo cacciatore e raccoglitore, dopo una vita passata a dare sfogo ai più cruenti istinti animali, scopre la passione per i cibi lievemente intossicanti. Ogni giorno passa sempre più tempo alla ricerca di funghi, piante e bacche psicotrope, e meno tempo a rincorrere piccoli mammiferi da azzannare. E’ così che si diverte di più, e ora il suo snack preferito è composto da dei simpatici funghetti. L’esposizione a queste nuove sostanze lo rende più curioso, portandolo a stimolare aree del cervello, sia logiche che creative, mai esplorate in passato, e a condividere queste esperienze con gli altri individui della sua specie, intensificando le reti di rapporti sociali.

Le chitarre brillanti, la linea di basso irrequieta e satura di glissati, i synth acidi di sottofondo e la batteria ostinata, creano una miscela di psych-rock e avant-garage che si presta molto bene ad accompagnare il primate nel suo viaggio alle frontiere della percezione.

L’autore commenta: “Se il primate sia un pioniere dell’esplorazione evolutiva in direzione della razza umana o solo un fattone nessuno può dirlo, neanche tu. Questa storia è tratta da fatti realmente inventati.”

Lucio Filizola, alias Atom Lux, è un polistrumentista e autore dal percorso musicale intenso e variegato.

Originario del Cilento, viene introdotto alla musica a dieci anni, quando ascolta per la prima volta Rhapsody in Blue di George Gershwin. L’impatto della musica è immediato: affascinato da quel glissato iniziale di clarinetto, si avvicina a questo strumento, ma ben presto abbraccia la chitarra, dando inizio a un’esplorazione musicale che diventa per lui una ricerca appassionata. Con la chitarra come compagna, Lucio inizia a scoprire gli immensi territori del rock, approfondendo gli stili dei grandi classici e poi ampliando le sue sperimentazioni verso sonorità più articolate e complesse.

Dopo esperienze in diverse band locali, trova una sintesi tra la sua passione per il rock e l’esplorazione di suoni più progressivi con il gruppo Möbius Project, fondato insieme ad altri musicisti, con cui pubblica il disco Ra Me Nivar nel 2014.

Con lo scioglimento dei Möbius, Filizola si prende una pausa dalla scena musicale, ma non si allontana mai davvero dalla sua creatività. Nel 2019 torna infatti a comporre con rinnovata ispirazione, gettandosi in progetti solisti che abbracciano sonorità psichedeliche e atmosfere più intime. È così che nel 2021 nasce il progetto Atom Lux, frutto di una produzione totalmente indipendente nello studio casalingo di Lucio. Ogni brano firmato Atom Lux esplora generi diversi, costruendo sonorità uniche che riflettono la sua esperienza di autore e interprete versatile.

Atom Lux ha già pubblicato diversi singoli che si distinguono per una forte impronta personale, unendo influenze psichedeliche, rock progressivo e momenti dal gusto surreale.