ANTONIO PUGLIESE: guarda in anteprima il video “Breathless”

“Breathless” è il singolo che anticipa “Split Soul”, il terzo album in studio di Antonio Pugliese, scritto in un periodo in cui il cantautore sentiva fortemente la necessità di realizzare qualcosa di forte e, allo stesso tempo, che potesse rappresentare tutto quello che lo circondava.

«Era il 2022, avevo un po’ di idee sparse, forse ero arrivato ad un bivio, continuare oppure mollare. Una parte di me non riusciva ad accettare tutto questo e quindi ho messo tutto in pausa e ho iniziato ad osservare tutto quello che vedevo quotidianamente, tutto ciò che accadeva dinnanzi ai miei occhi, tutto quello che avrei voluto cambiare, tutto quello che pensavo fosse necessario avere per poter essere felice ed allo stesso tempo tutto quello che le persone ricercavano per essere felici e appagate.» Antonio Pugliese.

BREATHLESS

Il video di Breathless è caratterizzato da una profonda ricerca di qualcosa che non si riesce ad avere, quella sensazione di insoddisfazione e allo stesso tempo la ricerca estenuante dei grandi spazi, del mare d’inverno che soffia forte mentre il contorno si colora, mentre tutte le ansie iniziano ad esasperarsi.

Un altro significato che si può cogliere dalle immagini è la disperata fuga e l’esplodere, nel vivere tutte le situazione che spesso ci risultano scomode: per poter dare una svolta alle proprie vite non serve più essere acquiescenti alla solita routine, serve esplodere e allo stesso tempo correre verso qualcosa che ci fa stare bene, che sia un luogo, che sia una persona purchè si resti vivi e “senza alcun respiro” perché l’importante è essere vivi e mantenere se stessi sempre sulla cresta della propria vita senza mai doversi mettere da parte.

ANTONIO PUGLIESE

Antonio Pugliese è un musicista e cantautore italiano di Bari. È un chitarrista e polistrumentista. Dopo una serie di singoli ed Ep con alcune band, pubblica il suo album di debutto, All I Need, nel 2013, che raccoglie un buon successo commerciale. Dopo aver trascorso gran parte del 2013 in tournée suonando in festival e locations esclusive, ha pubblicato il suo secondo lavoro, My Name Is Antho nel 2014. Nel 2014 fonda l’omonima band My Name Is Antho con la quale gira il Regno Unito per circa due anni.

Dopo una pausa temporanea, durante la quale diventa padre di due figli che chiama Lennon e Liam, ispirati ai suoi due artisti preferiti, John Lennon e Liam Gallagher, nel 2020 pubblica il singolo acustico Changes. Nel 2022 pubblica il singolo Bite The Bullets, in cui emerge un lato più duro e graffiante che si rifà al brit-rock degli anni 90’.

La sua ultima creazione, Split Soul, uscirà nell’aprile 2023, anticipata dal singolo Breathless. Split Soul è il culmine degli ultimi dieci anni della vita di Antonio Pugliese, un album pieno di intense scoperte personali in un vorticoso sfondo di messaggi di speranza, delusioni, sobrietà ritrovata, pensieri oscuri, gioia immensa, fregature, pensieri tossici, noia, personaggi pubblici e gratitudine.

https://www.instagram.com/mynameisantho/

https://www.facebook.com/AntonioPuglieseOfficial

Regia e montaggio di Nilo Jacob

Assistente di produzione: Masanotti Marina

Attrice di scena: Basile Sara

Protagonista video: Antonio Pugliese

Location: Bari-Ostuni