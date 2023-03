ANTHONY SASSO: guarda in anteprima il video “Sabba”

Il video di “Sabba” è un viaggio astrale attraverso l’estetica b-movie anni ’80, fatta passare attraverso la lente psichedelica di apparecchi video vintage, modificati per creare nuove visioni.

Sullo schermo si susseguono poliziotti cyborg, robot assassini, danzatrici orientali, guerrieri stellari, criminali armati di cutter, santoni indiani dispersi in oceani di frattali e metallari vestiti di pelle un mix visivo da far girar la testa.

Il risultato è come mangiare un acido ritrovato nella vecchia custodia di una videocassetta.

ANTHONY SASSO

Anthony Sasso, torinese di nascita, fin da piccolo vive ispirato dalla musica.

A 5 anni inizia a partecipare ai primi concorsi di ballo e canto, dimostrando sin da subito la sua attitudine e il suo talento, vincendo a soli 12 anni il Karaoke di Fiorello.

Da autodidatta si avvicina alla chitarra e da lì a poco fonda alcuni gruppi che si fanno strada nella scena torinese. Tra questi i Milena Lovesick, un trio post punk in cui incontra Gabriele Ottino (Niagara, Spime.im) e con il quale arriva a suonare su prestigiosi palchi come quello di Arezzo Wave nel 2006 e a vincere il festival di Ritmika nel 2005. Ma è con il progetto Anthony Laszlo per cui scrive e con cui si esibisce fino al disco d’esordio nel 2015 che si presenta al pubblico dell’intera penisola. Sono oltre 50 le date del primo tour nei principali club italiani come il Monk a Roma, il Circolo Magnolia a Milano e l’Hiroshima Mon Amour a Torino; oltre a numerose partecipazioni a festival come TOdays, Home Festival, Reload Sound Festival e tanti altri.

Nel 2017 con il tour di Andrea Laszlo De Simone esplora nuovi mondi e inizia suonare anche i sintetizzatori. Ed è proprio in occasione di una data del tour a Milano che incontra Federico Dragogna dei Ministri, che gli propone una collaborazione come polistrumentista per il tour “Fidatevi” del 2018 della band.

Ma già da tempo l’idea di realizzare un progetto da solista è nei pensieri di Anthony: dal 2009 ad oggi sono infatti oltre 150 le tracce inedite realizzate e mai pubblicate.

Nel 2019 inizia un percorso di collaborazione con il produttore torinese Alberto Moretti, che arrangia e lavora al mixaggio di diverse tracce. Il progetto SASSO inizia a prendere corpo in sala prove con l’inserimento nella band di Zevi Bordovach alle tastiere (Andrea Laszlo De Simone e Francesco Bianconi dei Baustelle), di Francesco Cornaglia alla batteria (I Monaci del Surf) e Marco Gervino alla chitarra (NonostanteClizia e Tsao!) che partecipano attivamente alla fase artistica e creativa delle tracce.

Il 15 Marzo 2021 viene pubblicato il videoclip di “Musica”, seguito a Novembre da “Cercatrova”. Rolling Stone Italia lo segnala tra i progetti più interessanti su cui scommettere nei prossimi anni. I due singoli anticipano, insieme ad Aquila”, uscito nel 2022, il primo album di SASSO, in arrivo nel 2023.

https://www.facebook.com/SassoMusica

https://www.instagram.com/sasso_musica/

Sabba – Video Credits

Nel video recitano: Anthony Sasso, Alberto “Crudo” Moretti, Eleonora “Èlia” Ceria, Zevi Bordovach, Francesco Cornaglia , Marco Gervino.

Girato da Melt Dream (Martino Maranzana)

Testo e musica di Anthony Sasso

Prodotto da Anthony Sasso e Alberto “Crudo” Moretti

Mix e Master di Nick Foglia presso Rubedo Recordings Studio

Voci, chitarre, chitarre acustiche, synth: Anthony Sasso

Voci, chitarre, basso, synth, vocoder: Alberto “Crudo” Moretti

Voci, Cori : Eleonora “Èlia” Ceria

Batterie: Mario Rossi