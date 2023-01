ANTEA: guarda in anteprima il video “Wicked Time”

In “Wicked Time” ANTEA porta in vita un vero e proprio dialogo fra i valori e l’imponenza della civiltà antica e il decadimento e la rabbia della società moderna, che sembra allontanarsi sempre di più dai principi fondamentali dell’esistenza, in cui il tempo e lo spazio osservano attenti ogni momento storico guidandoci verso la rinascita.

Questo dialogo è rappresentato anche nel videoclip ufficiale costituito da scene evocative in contrapposizione con scene distopiche, fra il misticismo di uno dei luoghi simbolo della grecità d’Occidente, Capo Colonna in Calabria, in cui si trovano le rovine dell’antico tempio dedicato ad Hera Lacinia, l’armonia della natura, nelle meraviglie dell’Altopiano Silano e luoghi abbandonati dalla società moderna.

Spiritualità e armonia musicale restano i punti forti dell’arte di ANTEA.

Antea è una cantautrice e pianista Calabrese. Inizia piccola lo studio del pianoforte e dall’età di 9 anni la vediamo in numerose esperienze di rilievo, dalla Turandot di Puccini al Teatro Alfonso Rendano (CS), al concerto come cantautrici del XII secolo per la Jammin’ presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. In seguito si muove nel mondo del Musical in un’ opera scritta e diretta da Vittorio Matteucci, stringe collaborazioni e si esibisce live nei più importanti locali di Roma, apre concerti di artisti internazionali (Jean Michael Byron ex TOTO) e partecipa a programmi televisivi tra cui “la Porta dei sogni” su RAI1 condotto da Mara Venier con i STA&B di Maria Grazia Fontana.

Partecipa al teaser trailer del film della Marvel “Thor, Love and Thunder” con la presenza di Natalie Portman, dove prende parte alla coreografia e all’orchestra in qualità di tastierista presso il sito archeologico di Ostia Antica (RM).

Nel Febbraio 2021 presso il Saint Louis College of Music di Roma, consegue la laurea in Canto e Composizione con una votazione di 110 e lode con una tesi sperimentale ed innovativa. Infatti, dall’idea di suono, dall’età di 13 anni, si interessa allo studio della fisica quantistica e della biologia, che diventa una parte essenziale anche del suo percorso creativo tra arte e scienza: per questo motivo scrive un brano in piano solo registrato a 432 Hz al fine di condurre delle ricerche in collaborazione con un laboratorio su determinate piante, per monitorarne gli effetti. A proposito di questo, sempre attraverso lo studio del suono e i suoi effetti sulla biologia umana e non, è in stesura il suo primo libro sulla sua ricerca circa la Natura e la sua matrice.

Il 7 Maggio 2021 sulle principali piattaforme digitali mondiali esce “You’re the Light (of the World)“, il suo primo singolo, una power ballad che si pone da ponte fra il suo animo soul e l’energia rock che la contraddistingue.