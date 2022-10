ANGELAE: guarda in anteprima il video “Punto Gi”

Da venerdì 28 ottobre sarà disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Punto gi” (Alka Record Label ), il nuovo singolo della cantautrice padovana Angelae.

Il brano che sperimenta sonorità elettroniche e atmosfere rarefatte che si rifanno al trip hop degli anni 90, tratta il tema del diritto di scelta in materia di sessualità, contraccezione e maternità, rivendicando la libertà dei corpi femminili.

“In Punto Gi ho voluto racchiudere non solo la mia esperienze ma anche quella di molte altre donne a me vicine grazie a cui ho potuto afferrare la complessità di un argomento molto dibattuto –dichiara Angelae– Vorrei che potesse essere la voce di molte altre donne e altrettante vite “.

Angela Zanonato, in arte Angelae, approccia il mondo della musica a 9 anni attraverso il violino ma ha sempre amato cantare e ha trovato nel canto lo strumento che le ha donato libertà e facilità di espressione. Ha invece iniziato a scrivere i primi testi negli anni della scuola media, spinta dalla necessità di raccontarsi nonostante un carattere abbastanza introverso e non ha poi più smesso. L’esigenza di poter portare al pubblico le sue canzoni, l’ha spinta nel 2018 ad auto produrre il suo primo album di inediti registrato tra Italia e Spagna, pubblicato a Novembre 2019 da A2 Records dal quale sono stati estratti e pubblicati i primi tre singoli: Quando credo, Ipersensibili e Cade. Anticipato dal singolo omonimo, esce in cd ed in digitale, il 21 maggio 2021, “Passi Piccolissimi” il nuovo disco prodotto da Michele Guberti di Massaga Produzioni registrato presso il Natural HeadQuarter Studio (FE) per Alka Record Label che di fatto segna un netto cambio nel sound del progetto.

Il 13 Maggio 2022 esce il singolo “Le cose che di me non vanno bene” che precede l’uscita di “Sassolini”, nuovo disco la cui uscita è prevista per la primavera 2023.

facebook.com/angelaeofficial

instagram.com/ang_elae