ANDREA RA: guarda in anteprima il video “Monte Shasta”

Il brano, già disponibile sulle migliori piattaforme e in radio e che farà parte del nuovo album “Urlo Eretico” in uscita il 21 aprile 2023 in digitale, in CD e in vinile, è caratterizzato da sonorità alternative rock psichedeliche con evidenti richiami al prog nell’utilizzo di tempi dispari in 5/4 e in 7/4 nel refrain strumentale, che fanno della musica di Ra un caso unico in Italia, almeno per quel che riguarda il cantautorato nostrano.

Altra unicità del “Progetto Ra” è la presenza di James Rio alla batteria, figlio ventunenne di Andrea, a formare una coppia padre e figlio che rende esclusiva e folle una proposta volutamente in diretto contrasto con un mercato musicale sempre meno propenso a sperimentare linguaggi diversi dalle mode del mainstream.

Andrea Ra commenta il lavoro: “Monte Shasta” è una canzone che trae spunto dal Mito e da Racconti antichi ma è anche e soprattutto un manifesto di denuncia sulle tante responsabilità politiche e sociali odierne che sono alla base di guerre, discriminazioni, iniquità e conflitti nel Mondo. Si racconta il presente attraverso l’annullamento dello spazio e del tempo e si definisce la realtà filtrandola con il fascino incantato di leggende millenarie che si fondono e confondono con la Storia. In sintesi può essere definita una canzone sociale, politica e di denuncia dei mercati finanziari raccontata attraverso la Storia, la leggenda, la fantasia e il Mito. Pasolini già 50 anni fa definiva la società del mercato e dei consumi un nuovo Fascismo.

“Monte Shasta” si lega narrativamente e concettualmente ai precedenti due singoli “Mi vuole sigillare (Gates)” e “Dipendenza” e confluirà in un racconto unitario contenuto all’interno del nuovo album.

ANDREA RA

Andrea Ra bassista, cantante, songwriter, musicista e produttore romano con una laurea in lingue e letterature e una tecnica strumentale inimitabile, è conosciuto da tempo come il “Les Claypool italiano” (Rocksound 2002) e il “Cane sciolto del rock” (Liberazione 2008). Oltre 25 anni di carriera con diversi progetti originali alle spalle e una parallela attività da session man che lo ha portato a collaborare in studio e a suonare live con tanti artisti nazionali ed internazionali (Giuliodorme, Diaframma, Piotta, Daniele Groff, Gazebo, Ratti della Sabina, Brusco, Frank Nemola, Lello Voce, Damo Suzuki, Alberto Camerini, The Niro, La Batteria, Kemama, Fabrizio Moro, Andrea Braido e molti altri). In diversi report live e molte recensioni musicali viene definito da critici e addetti ai lavori il cantautore più Rock/Alternative attualmente in circolazione. La ricerca musicale e stilistica continua, unita ad un’originalità e coerenza quasi al limite dell’autolesionismo, ha fatto di lui un Artista di grande livello e uno dei bassisti più innovativi e quotati a livello nazionale, tanto da essere Premiato al MEI nel 2017 come Miglior Bassista Italiano Alternative.

Ha da poco ha terminato le registrazioni del suo Nuovo Album “Urlo Eretico” che verrà pubblicato sia in CD che in Vinile il 21 Aprile 2023 dalla Contempo Records di Firenze, mitica e storica etichetta discografica rock alternative italiana. L’Album è un concept scritto, prodotto, registrato e mixato dallo stesso Andrea. Gli arrangiamenti sono stati curati insieme al figlio James Rio, prodigioso ventenne batterista e polistrumentista del quale già molto si parla nell’ambiente rock e metal dopo oltre 6 anni di intensa attività live.

