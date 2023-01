ANDREA PACINI: guarda in anteprima il video “Cappellaio Matto”

Andrea Pacini pubblica il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom!, esce “Cappellaio Matto”.

Un brano di matrice pop rock, scritto a quattro mani dall’artista con Luisa Piscitelli; nasce dal desiderio di dare risalto ad un tema spesso taciuto come la follia.

Il folle, l’insano di mente, è una persona che vive d’istinto e di irrazionalità immerso in una sua dimensione totalmente priva di maschere.

Egli è privo di freni inibitori al contrario delle persone comuni che spesso agiscono per inerzia e non seguendo la propria volontà, il proprio pensiero.



Andrea Pacini in questo brano prende in considerazione la possibilità di fare un cambio posto, di provare a calarsi nei panni del folle per cambiare punto di vista.

La riflessione che ne scaturisce, suggerisce che forse la vera follia è uniformarsi alla massa, avendo paura di esprimere le proprie idee solo per il giudizio altrui.

Andrea Pacini è un cantautore rock 25enne di Firenze.

Studia canto moderno con Luisa Piscitelli e possiede all’attivo cinque pubblicazioni di cui la più recente è “Adamo ed Eva” uscita in dicembre 2021. Con i suoi primi due singoli è entrato nelle prime posizioni delle Classifiche Emergenti Indipendenti. Con “Volo da Solo” ha partecipato alla Semifinale Nazionale di Area Sanremo 2018. Ha partecipato ad alcune masterclass e seminari ricevendo consensi positivi da addetti ai lavori del panorama musicale italiano e internazionale. Nei suoi live si esibisce sia in acustico, chitarra e voce che col supporto della sua rock band “The Droplets”.

Col singolo “Colpa del Destino” è sbarcato nelle playlist Spotify statunitensi e nel 2021 è stato protagonista di vari live show tra cui la Milano Music Week 2021 omaggiando Rino Gaetano. E’ stato Finalista del “Premio Internazionale Eleonora Lavore 2022” e del “Bergamo racconta Springsteen Cover Me 2022″. Ancora nel 2022 è stato ospite ad uno degli eventi della Milano Fashion Week e della Milano Music Week; di recente è stato selezionato dal Club Tenco, in occasione de “Il Tenco Ascolta”, per aprire il concerto acustico di Anastasio e Cucina Sonora a Scandicci.