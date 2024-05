ANDREA FISH: guarda in anteprima il video “Fianchi” live in studio

ANDREA FISH presenta il suo nuovo singolo FIANCHI, in doppia versione con testo italiano e spagnolo e videoclip girato interamente in studio.

Il brano nasce nel 2019, ispirato dalla filosofia del “Carpe Diem “e racconta l’importanza del lasciarsi andare con “leggerezza” alle nuove sfide che la vita ci riserva senza il timore di soffermarsi troppo su tutto ciò che ci circonda.

Un invito a danzare sulla monotonia troppo statica e noiosa della vita, enfatizzato dal ritmo latino vivace e coinvolgente. Il testo parla di una ragazza un po’ annoiata dalla solita routine e delusa dalla sua ultima relazione sentimentale che preferisce rinchiudersi in stessa anziché reagire a nuovi stimoli e tornare a ridere.

Fianchi

Questo è il quarto inedito realizzato da ANDREA FISH insieme a LUCA VAGNINI dell’AVANGARAGE RECORDING STUDIO e ha permesso al cantautore di sperimentare nuove sonorità e arrangiamenti assieme alla band con cui collabora composta da DAVIDE SOLFRINI (chitarra), MAURIZIO IMBRIANI (tastiere), MASSIMILIANO PALMIERI (batteria e percussioni) e TANYA BATTISTONI (cori).

FIANCHI sarà pubblicata anche in lingua spagnola, grazie al lavoro svolto da SASHA MANCINELLI e IRENE GUERRERO CORELLA nel riadattare musicalmente il testo insieme al cantautore.

“Nella canzone ho deciso di racchiudere quella “leggerezza” che oggi manca in molti aspetti della vita… Tutto scorre troppo in fretta ed è importante prendersi del tempo per ritrovare se stessi”.

ANDREA FISH

ANDREA MATTIOLI, in arte ANDREA FISH, nasce a Pesaro l’8 febbraio 1994. Il suo percorso musicale inizia all’età di 14 anni, coinvolto e appassionato dalle note del padre chitarrista e del fratello batterista, insieme all’amore per Adriano Celentano e per Elvis. Poi decide di studiare basso elettrico per iniziare a suonare in quella che per diversi anni diventerà la band di famiglia, gli M3 (i 3 Mattioli). Il canto e la voglia di esprimersi porta al passo successivo che prende forma e nome nel 2014 con la band FISH AND CHIPS con vasto repertorio rock and roll / blues / country (giocando anche sul soprannome prima e nome d’arte poi di Andrea).

Nel 2019 decide di dedicarsi alla scrittura e nasce il primo brano originale chiamato PERCHÉ con testo in italiano, in cui lo stile rock and roll si mescola al linguaggio scanzonato. Pubblica nel gennaio 2023 PLASTICA, brano ritmato capace di unire sonorità funk e cantautorato, deciso nel criticare la superficialità di certi atteggiamenti tipici dei social. Quest’anno il cantautore pesarese decide di mostrarsi con un brano più introspettivo e personale, ma nel quale l’ascoltatore può ritrovarsi: HAI PAURA.

Il lavoro di Andrea Fish sta continuando in produzione presso lo studio di registrazione AVANGARAGE di LUCA VAGNINI per la realizzazione dei prossimi singoli, a cominciare da FIANCHI.

INSTAGRAM

YOUTUBE

FACEBOOK