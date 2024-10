AFTER FEDRO: guarda in anteprima il video “Black Nose”

“Black Nose” è il primo singolo ad anticipare l’omonimo debut album del trio After Fedro, progetto del chitarrista Mark Jelli insieme al contrabbassista Mauro Mussoni e al batterista Manuel Giovannetti.

Un brano registrato live in presa diretta e ripreso in video dal regista Stefano Capuano.

A tal proposito, la band dichiara: “per rappresentare al meglio l’energia di Black Nose, abbiamo deciso di suonare dal vivo e registrare il video interamente in piano sequenza. Inizialmente, il brano nel disco e la traccia del video dovevano essere due take diverse, ma poi abbiamo deciso di utilizzare la versione del video anche come brano per l’album.”

AFTER FEDRO

Provenienti da Cesena (FC), il trio After Fedro è composto dal chitarrista e leader del progetto Mark Jelli, dal contrabbassista Mauro Mussoni e dal batterista Manuel Giovannetti. La dimensione artistica del progetto è nata durante la tesi di laurea in chitarra jazz di Mark presso il London College of Music (UWL) nel 2022. La loro musica è un flusso coeso e fluido, che combina pulsazioni club-oriented con linee di chitarra eteree ed evanescenti. Il trio trae ispirazione da vari generi tra cui la musica elettronica, rock, ambient, afrobeat e da artisti come Aphex Twin, Bill Frisell e Radiohead.

Nel 2023, il trio ha debuttato con i singoli “DIVING” e “Hopper & Degas” sotto l’etichetta WoW Records. Alla fine dello stesso anno, hanno completato il loro primo album “AFTER FEDRO”, che uscirà ad ottobre 2024. Nel marzo 2024, Mark è stato invitato al dipartimento Jazz della NTNU in Norvegia per presentare in anteprima le composizioni dell’album in occasione delle fasi finali del Nordic Jazz Master.

Credits:

• Mark Jelli – Chitarra e composizioni

• Mauro Mussoni – Contrabbasso

• Manuel Giovannetti – Batteria

Sound Engineer: Mattia “Matta” Dallara

Studio di registrazione: Filter Recording Studios di Nicola Brandi

Video: Stefano Capuano per Six Studio