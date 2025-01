ADE: guarda in anteprima il video “La fine dei Vent’anni”

Disponibile in anteprima il videoclip de “LA FINE DEI VENT’ANNI”, ultimo brano dell’artista barese ade, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 10 gennaio. Il video è stato girato l’11 gennaio al Nevermind Music Club di Bari durante il release party del singolo che è coinciso con la festa della “fine dei vent’anni” di ade.

“È stato bellissimo suonare per gli amici di sempre e per le persone a me vicine. Vederle poi nel mio videoclip che cantano la mia canzone mi dà una sensazione particolare, un mix tra nostalgia e felicità.” – ade

“LA FINE DEI VENT’ANNI” nasce tra le quattro mura della stanzetta di ade per poi essere finalizzata in studio. Una canzone dalla scrittura semplice, melodie super pop e un arrangiamento volutamente sobrio che si gira attorno alla chitarra acustica, un elemento ricorrente nelle produzioni dell’artista. Un brano che parla della paura del domani, della velocità del tempo che passa senza accorgersene, degli anni d’oro della nostra vita che se ne vanno via.

“‘Quando arrivi a trent’anni, ti guardi un po’ intorno e vedi i tuoi amici che si fanno una famiglia, che si comprano casa, mentre tu non dormi la notte per cercare di realizzare il tuo sogno. Gli anni corrono e questo ti fa sentire un pesce fuor d’acqua.” – ade.

CHI È ADE?

“Profondamente legato alla Puglia, quello che sono non è altro che un mix tra un cantautore, un performer e un producer. Sono attivo nel panorama musicale da ormai dieci anni e cerco di andare dritto senza seguire troppo le mode. Quello che ne esce è il risultato delle mie innumerevoli influenze musicali e stimoli di mondi diversi dal mio che cerco di convogliare in un’unica direzione pop. Produco la mia musica e sono super geloso dei miei suoni. Racconto la mia vita e le persone che incontro con le parole, a volte in rima. La mia immagine in realtà è un paracolpi che racchiude un’anima diversa.”.

“ade” nome d’arte di Simone Maremonti, è un cantante e producer italiano. Esordisce col suo progetto solista nel panorama discografico con “bye bye” il 21 luglio 2023, dopo un’esperienza di 8 anni maturata sui palchi di tutta Italia con una band.

La sua storia musicale però inizia circa 10 anni fa. Durante questo lungo periodo, ha l’opportunità di sperimentare con diverse sonorità, testare i suoi limiti creativi e affinare la sua abilità di performance live. Scopre il mondo della produzione musicale in autonomia nel 2016, e inizia a lavorare come produttore musicale per altri artisti qualche anno dopo. Questo ha contribuito notevolmente alla formazione del suo approccio unico.

Lavorando con altri artisti e collaborando alla creazione di brani, ha sviluppato una conoscenza approfondita delle dinamiche musicali, della produzione e degli arrangiamenti.

Dopo qualche mese alla ricerca della distribuzione giusta, il 17 novembre 2023 esce “lullaby” il suo secondo singolo, che presenta in anteprima allo Stadio San Nicola di Bari, in occasione di un match di serie B.

Nei mesi dopo si concentra nella scoperta di nuove sonorità indie/pop e nella ricerca di un linguaggio più diretto che possa raggiungere un ascoltatore più maturo. Si ritrova nelle melodie di grande impatto, riscoprendo anche il suo falsetto e scrivendo uno dei primi pezzi che cambierà la sua direzione artistica del 2024.

A gennaio del 2024 esce “RESPIRI”. Una ballad destinata alla candidatura di Sanremo Giovani.

Dopo due mesi, a marzo, esce il suo quarto singolo intitolato “CARA MAMMA”. Una canzone forte e ispirata da una storia vera, “CARA MAMMA” è la lettera di un figlio che perde la figura più importante della sua vita, e deve fare i conti con tutto ciò che ne consegue.

Entra nella playlist editoriale di Spotify “Caleido” a maggio, quando pubblica “Serotonina” aggiungendoci anche la versione “Sped Up”. Questo gli permette un “boost” di ascolti non indifferente e di essere notato nel circuito italiano indipendente.

Il 18 ottobre 2024 pubblica il suo nuovo lavoro “Maleducata”, a cui aggiunge una versione acustica un mese dopo.