AcomeandromedA: guarda in anteprima il video “Salveremo il mondo”

“Salveremo il mondo” è il nuovo singolo degli AcomeandromedA, alternative rock band pugliese attiva dal lontano 2008 e riunitasi nel 2022 dopo qualche anno di stop.

Mixato dal mitico Giulio “Ragno” Favero(Teatro Degli Orrori, Zu, One Dimensional Man), il brano è la prima anticipazione dal nuovo album del quintetto in uscita nel 2024 per la ruspante label indipendente pugliese Dischi Uappissimi (Leland Did It, Lazzaretto, Bouvier, Checco Curci).

Un ritorno a casa quasi metaforico dopo tanti anni di attività, esperienze e preziosi confronti artistici (l’incontro con Max Casacci dei Subsonica, la collaborazione musicale con la popstar taiwanese Waa Wei Ruxuan) e tournée in Italia e fuori dai confini (con importanti date a Roma, Bosnia Erzegovina e Liverpool).

SALVEREMO IL MONDO

“Salveremo il mondo” suona come una sveglia, una scossa, un allarme che pone l’accento sull’urgenza di guardare con verità e amore le ferite della propria storia, per scoprire che la dignità umana non va né acquistata né svenduta, ma semplicemente incarnata pienamente attraverso piccole scelte quotidiane di coraggio e lucidità.

Ad accompagnare il brano, un originalissimo videoclip diretto da Baltovideomaker che ‘cattura’ un po’ di esseri umani nell’atto catartico di tuffarsi da una scogliera di una caletta vicino Monopoli. A svelarci un po’ retroscena e curiosità è lo stesso regista pugliese:

“Salveremo il mondo è un video che mi ha permesso, in quanto regista, di entrare in contatto con una parte intima di molte persone, diversissime. I protagonisti non sapevano cosa avremmo fatto: prima del tuffo per qualche minuto restavo insieme a loro e gli chiedevo di ricordare e pensare all’ultimo momento in cui avevano avuto veramente paura; dopo gli mostravo lo scoglio da cui dovevano lanciarsi. Ognuno ha paure e vissuti differenti, ma quell’infinito istante fra la terra e il mare diventa quella che per me è l’energia che può salvare il mondo.”

Una cavalcata ipnotica per “un grido crudo, tagliente e romantico che invita tutti ad assumerci per quello che siamo: esseri umani.”

AcomeandromedA sui social

www.facebook.com/AcomeandromedA

www.instagram.com/acome_andromeda

AcomeandromedA

AcomeandromedA vede la luce all’inizio del 2008. È un progetto musicale radicato nel rock, ma che va al di là di etichette convenzionali. La band inizia il proprio percorso nel mondo del progressive, dando vita al primo album “Occhio Comanda Colori”, uscito nel 2012 con Piccola Bottega Popolare. Questo lavoro esplora un universo sonoro inusuale, caratterizzato da tempeste strumentali e melodie pop.

Negli anni successivi, la band si esibisce sui principali palcoscenici pugliesi come l’Alterfesta, il Dirockato, il Gioia Rock, il FARM Festival, e raggiunge importanti traguardi come l’apertura ai Massimo Volume e l’esibizione al Circolo degli Artisti di Roma. La collaborazione con la Piccola Bottega Popolare porta gli AcomeandromedA anche oltre il confine nazionale, suonando in Bosnia- Erzegovina, per la “Settimana della cultura italiana” del 2008 e del 2009 a Banja Luka, e a Liverpool in occasione del festival “Liverpool Sound City” nel 2013.

Durante questa esperienza inglese, la band conosce Waa Wei Ruxuan, celebre popstar taiwanese. Da questo incontro, l’anno successivo nasce “Mello Mello” (“Sleeping Lotus” nella versione taiwanese), brano composto dagli AcA per Waa Wei e incluso nel suo album “You Lovely Bastard” del 2014.

Con l’intenzione di realizzare nuova musica, il secondo album inizia a prendere forma anche grazie all’incontro speciale con Max Casacci dei Subsonica: durante la “I Make Academy“ del 2013, gli AcomeandromedA hanno la possibilità di confrontarsi con lui sull’arrangiamento di “Salveremo il mondo”, brano la cui dimensione viene definita proprio assieme al chitarrista e produttore torinese.

Qualche tempo dopo, gli AcA sono in studio per mettere nero su bianco le nuove intenzioni musicali. Il sound delle composizioni desidera esplorare mete elettroniche, senza mai escludere la tensione delle corde e delle pelli.

Successivamente, la vita porta la band a una lunga pausa che dura fino al 2022, anno in cui il gruppo si riunisce per ravvivare le vecchie tracce registrate anni prima. Il “dottore” scelto per la cura è Giulio Ragno Favero, bassista del Teatro Degli Orrori e rinomato produttore italiano. Il suo mixaggio fa rinascere i brani che finalmente vedono la luce nel nuovo album in uscita nel 2024.

Con questo nuovo corso artistico gli AcomeandromedA trovano casa nel super collettivo Dischi Uappissimi che, guidato da Antonio “Contest” Conte, riunisce in una grande famiglia le uscite più interessanti del panorama pugliese.

Il primo singolo estratto dal nuovo disco è “Salveremo il mondo”, un grido crudo, tagliente e romantico che invita tutti ad assumerci per quello che siamo: esseri umani.