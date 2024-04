ACCORDING TO JACK: guarda in anteprima il video “Reason To Exist”

L’ultimo singolo di According To Jack “Reason To Exist” affronta profondi temi universali come l’insicurezza per il futuro, l’incapacità di orientarsi nella vita e la nostalgia per un passato privo di ansie e responsabilità. Pur trattando tali tematiche con un tocco leggero e scherzoso, il brano conserva una nota malinconica che risuona nell’animo dell’ascoltatore.

L’atmosfera del brano è caratterizzata da uno stile semplice, minimale ed energico, con chitarra, batteria e basso che accompagnano le melodie vocali, creando un connubio sonoro coinvolgente ed emozionante.

“Reason To Exist” rappresenta un’ode alla ricerca di significato e scopo nella vita, riflettendo sulle sfide e le contraddizioni che tutti affrontiamo quotidianamente.

Con questo singolo, According to Jack riesce ad immergere l’ascoltatore in un viaggio emotivo e riflessivo, arricchito da sonorità accattivanti e testi profondi.

ACCORDING TO JACK

According To Jack è un progetto solista nato nel 2022; lo stile musicale è fortemente influenzato dallo skate punk della west coast, ridotto ai minimi termini e riproposto in chiave più intima e minimale.

Nel 2023 parte la collaborazione con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo di debutto “A Bunch of Stupid Songs”, seguito da ” The Best I”ve Never Had” e l’ultimo “Reason to Exist”.