NULARSE: ascolta in anteprima il nuovo singolo “L’Ombra”

«Sole, tieni lontano l’Ombra che mi insegue. Ha le mie sembianze, ma non sono io. È lì, silenziosa e paziente, e non mi abbandona mai. Solo quando tu sei vicino a me e illumini ogni cosa, essa si ritira sotto i miei piedi. Rimpicciolisce, si accovaccia, e quasi scompare, e allora mi sento più tranquillo.

Ma so che si annida sotto di me e quando te ne vai, al calar della sera, ritorna più grande di prima. A volte l’Ombra prende la forma delle mie paure, la sostanza delle persone che non ci sono più nella mia vita.

Sole, ti prego, resta con me un po’ di più e fa’ in modo che la tua luce allontani l’oscurità, perché io non voglio più combattere.»

Ascolta L’Ombra

Nularse

Nularse è quel momento in cui il cielo si rannuvola e si prepara alla tempesta, l’elettricità gonfia l’atmosfera e la riempie di energia. È musica nella quale l’eleganza malinconica delle ballate acustiche incontra il calore delle produzioni d’oltreoceano, dove delicate impressioni cantautorali si uniscono a melodie pop.

Con il disco d’esordio, Physical Law, uscito per Fresh Yo! Label, si fa notare dalla critica e calca i palchi di importanti festival come Ypsigrock e Load In di Linecheck Milano, riscontrando il favore del pubblico. Il suo secondo album, Sospesi, vanta la collaborazione di Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti. Grazie a questo disco intraprende un tour in tutta Italia, esibendosi in formazione one-man-band.

Dopo anni di tour e di esperienze in studio, confluiti in un intenso periodo di scrittura e produzione, Nularse completa il suo nuovo disco, anticipato dai singoli “Lacune”, “Deserto” e “Ospiti”, quest’ultima title track del suo nuovo lavoro. Questa volta coinvolge amici musicisti che abbracciano il progetto e approfondisce il linguaggio cantautorale e la sperimentazione sonora, allargando la propria palette musicale a sonorità acustiche e internazionali.

Ha condiviso il palco con artisti come Ninos Du Brasil, Fulminacci, Birthh, Ainé, Wicked Dub Division, Giorgio Poi.

Spotify

Instagram

Facebook

YouTube