CAVALERA: ascolta in anteprima l’EP d’esordio “Tra Le Onde”

Bassa Fedeltà presenta Tra Le Onde, EP d’esordio del cantautore livornese Cavalera in uscita su tutte le piattaforme di streaming dal 7 luglio. Sei tracce scritte durante la pandemia che si ispirano alla musica anni ’90 a cui Cavalera si sente molto legato, con un sound moderno e influenze musicali in continua evoluzione.

“Tra Le Onde nasce dall’esigenza di condensare e riportare in musica alcuni cambiamenti successi negli ultimi anni della mia vita. In particolare, vuole raccontare le conseguenze dell’amore, citando un famoso film con Toni Servillo. Racconta di una fine ma anche di un nuovo inizio.” – Cavalera.

CHI È CAVALERA?

“Sono di Livorno e di solito basta per fare una buona impressione.

Sono molto legato alla mia città, ai pomeriggi passati tra gli scogli con una chitarra a cantare sotto il sole insieme agli amici.

Scrivere musica è una cosa che inizialmente è nata spontanea, dopo le prime delusioni amorose o più in generale quando non mi sentivo soddisfatto.

Poi ho iniziato a perdere i capelli, quindi sono stato costretto a prendermi sul serio.

Faccio il libraio dal 2019 e da allora non riesco più a farne a meno. I libri sono diventati un’ossessione ed è anche da loro che spesso traggo ispirazione per nuove idee.

È difficile condensare una vita in poche righe, ma veniamo al dunque:

“Tra Le Onde” è il mio primo EP.”.



Davide Cavalera alias Cavalera è un cantautore livornese classe ’96.

Grazie al supporto dell’etichetta indipendente romana “Bassa Fedeltà” il progetto prende vita formalmente nel 2020 con l’uscita del suo primo singolo “Amarena” a cui seguono altri due singoli “Come Un’Opera D’Arte” (2020) e “Litoranea” (2021).

Con Amarena arriva in finale al concorso 1MaggioNext nel 2020 e nel 2022 il brano compare anche nella serie Raiplay “5 Minuti Prima”.

