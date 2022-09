Spotify e EA SPORTS lanciano la colonna sonora ufficiale di FIFA 23

Mancano pochi giorni al lancio ufficiale di EA SPORTS FIFA e gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo non stanno più nella pelle! E nell’attesa del calcio di inizio, Spotify alimenta l’hype di FIFA 23 con il lancio della colonna sonora ufficiale del gioco, con un mix di nuovi artisti, icone e hit emergenti, dando nuova linfa all’esperienza di gioco.

E in momenti come questo, quando uno dei giochi più venduti di sempre – una vera e propria leggenda e presenza costante dell’industria culturale – sta per essere rilasciato con una nuova versione, la musica e gli ascolti su Spotify cambiano. Così, la piattaforma ha deciso di dare un’occhiata ai brani preferiti dei fan del gioco:

La FIFA World Cup va sicuramente alla Svezia che si rivela essere il Paese più ossessionato da FIFA , c on il maggior numero di playlist FIFA per utente , seguita subito dopo da Norvegia e Danimarca , realizzando così la tripletta dei Paesi nordici.

, c , seguita subito dopo da e , realizzando così la tripletta dei Paesi nordici. In tutto il mondo, le playlist che includono almeno un brano della colonna sonora ufficiale di FIFA 23 sono 21,2 milioni.

A livello globale , “Ojitos Lindos” di Bad Bunny e Bomba Estéreo è la canzone più ascoltata di EA SPORTS FIFA 23, seguita da “ Obsessed With You ” di Central Cee e “ SAOKO ” di ROSALÍA .

, di è la canzone più ascoltata di EA SPORTS FIFA 23, seguita da “ ” di e “ ” di . Anche in Italia, Bad Bunny con “Ojitos Lindos“ è in cima alla classifica come canzone più popolare di EA SPORTS FIFA 23.

Per gli utenti, inoltre, è disponibile in piattaforma la playlist ufficiale con molti artisti che entrano in prima linea per la prima volta come MILKBLOOD e Pheelz.

Di seguito, potete trovare le classifiche con i Paesi con più playlist dedicate a FIFA e i brani più ascoltati, a livello globale e in Italia, della colonna sonora di EA SPORTS FIFA 23

Paesi con più playlist dedicate a FIFA

Svezia Norvegia Danimarca Finlandia Spagna

Brani più ascoltati, in Italia della colonna sonora di EA SPORTS FIFA 23