RIKKI DOOLAN lancia il nuovo singolo Gospel Rock ‘n’ Roll “You Got Somebody”

Un messaggio di speranza attraverso la musica

Il cantante e musicista Rikki Doolan, punto di riferimento della scena Gospel Rock ‘n’ Roll, ha pubblicato il suo nuovo e trascinante brano intitolato “You Got Somebody”. Una canzone carica di energia e positività, che fonde il rock con il gospel e porta con sé un forte messaggio di speranza.

Doolan ha spiegato che questo pezzo ha un valore molto personale:

“Vengo da un passato di senzatetto, abusi di droga e alcol. È stata la luce della musica gospel ad aiutarmi a uscire dal buio in cui mi trovavo. Ora voglio dare alle persone la stessa possibilità attraverso la mia musica. Per questo ho scritto ‘You Got Somebody’, e prego che possa essere di aiuto a chi ha bisogno di rialzarsi.”

Collaborazioni di altissimo livello

Il brano si arricchisce della presenza di cantanti fondatori del London Community Gospel Choir, una delle formazioni gospel più apprezzate al mondo, e di musicisti che hanno suonato con artisti internazionali del calibro di Stormzy e Tina Turner.

Una produzione che porta con sé qualità e spiritualità, creando un mix capace di abbracciare tanto il pubblico del rock quanto quello della musica gospel.

Gospel in crescita a livello globale

“You Got Somebody” arriva in un momento perfetto: il gospel sta vivendo una nuova ondata di popolarità in tutto il mondo, conquistando sempre più ascoltatori e contaminando anche la scena pop e rock.

Rikki Doolan è parte della scuderia GoodNews Music, una realtà che raccoglie alcuni dei più promettenti artisti della musica cristiana contemporanea, contribuendo a diffondere messaggi di fede, speranza e rinascita attraverso il linguaggio universale della musica.