Spotify svela le colonne sonore più ascoltate di FIFA per l’uscita di FIFA 22

È arrivato il giorno di FIFA 22, una delle uscite più attese dal mondo del gaming e da tutti gli appassionati del gioco. Ma FIFA non è solo un videogame, infatti rappresenta anche l’incontro tra due universi culturali: la musica e il calcio. Il gioco, che ha da sempre una colonna sonora eclettica, che include grandi hit e nuovi brani da tutto il mondo, offre una grande possibilità agli artisti di aumentare la propria popolarità. Ad esempio “Heat Waves” dei Glass Animals e “Busy Earnin’” dei Jungle sono due brani diventati mainstream dopo essere entrati nella colonna sonora di FIFA.

In occasione dell’uscita di FIFA 22, Spotify riporta i dati degli ascolti relativi a tutte le colonne sonore di FIFA dall’uscita della prima versione del gioco nel 1997 – rilevando che il brano FIFA più ascoltato di tutti i tempi a livello globale è “The Nights” di Avicii, dalla colonna sonora di FIFA 15, mentre il brano top in Italia dal 2015 a oggi è “Habibi” di Ghali.

La canzone più amata a livello globale della colonna sonora di FIFA 22 è “seaside_demo” di SEB, mentre il brano più ascoltato in Italia è “Oliver Twist” di ArrDee. La canzone più popolare a livello globale dalla FIFA 22 VOLTA FOOTBALL SOUNDTRACK è “West Ten” di AJ Tracy e Mabel, mentre in Italia è “Never come back” di Caribou.

Una curiosità: nella colonna sonora di FIFA 22 sarà presente anche “Fuego (feat. GABIFUEGO) [Spotify Studio 100 Recording]” di Jelassi e Musti, il primo Spotify Single in assoluto. Inoltre, in FIFA 22 fanno il loro debutto molti artisti, tra cui Loyle Carner con “Yesterday” e girl in red con “Apartment 402”.

Spotify ha anche rivelato quali brani e artisti sono riusciti a resistere al passare del tempo, come Imagine Dragons e Billie Eilish che hanno conquistato i giocatori e appassionati di FIFA, inserendosi nella top 5 globale di Spotify dei brani più ascoltati delle colonne sonore del gioco.

Top 5 globale dei brani delle colonne sonore di FIFA dal 1997:

Top 5 in Italia dei brani delle colonne sonore di FIFA dal 2015:

Steve Schur, Worldwide Executive/President, Music di EA ha dichiarato: “Da più di 20 anni, le colonne sonore di FIFA sono tra i principali eventi musicali al mondo. Gli artisti che abbiamo presentato e i confini musicali e geografici che abbiamo cancellato rappresentano il multiculturalismo come non è mai avvenuto prima, e la miglior versione della globalizzazione. Inizialmente, le colonne sonore di FIFA riflettevano la cultura mondiale, in seguito hanno iniziato ad influenzarla. Oggi le colonne sonore FIFA sono diventate cultura.”

Gli appassionati di FIFA si affezionano alle playlist del gioco e le continuano ad ascoltare anche a distanza di anni. Tra le colonne sonore del gioco la più ascoltata a livello globale è quella di FIFA 16, seguita da FIFA 17 e FIFA 19.