Paul Giorgi ci segnala i suoi 5 brani imprescindibili

E’ uscito l’11 marzo 2021 il primo singolo di Paul Giorgi, fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital, Tigre è il singolo di debutto di un progetto atipico che, tra influenze che derivano dal lo-fi americano, dall’indie-rock britannico e dal cantautorato italiano, svela il mondo sentimentale urbano-tropicale di Paul Giorgi, che ci fa entrare nella sua personalissima giungla musicale in attesa di un disco di prossima uscita.



Gli abbiamo chiesto quali sono i 5 brani che non possono mai mancare in una sua playlist, e lui non ha tardato a risponderci.

All my loving – The Beatles



Progressione bellissima, melodia incredibile. perfetto secondo me, mitici i ragazzi dell’EMI.

This Charming Man – The Smiths



Pezzo freschissimo e la voce di morrissey fantastica.

Naive – The Kooks



Ha segnato un’epoca per me, metà 2000. Di una potenza incredibile.

Moonlight Serenade – Glenn Miller



Adoro Glenn Miller, la formazione della sua orchestra, il suo sound. E questo pezzo è un omaggio all’amore.

Peaches en Regalia – Frank Zappa



Durante i primi anni di superiori ho letto diversi libri su Frank Zappa. Un uomo di una personalità incredibile. Questo pezzo mi ricorda quel periodo, un braccialetto di tessuto colorato.