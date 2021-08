La playlist per il maltempo di EAMES

MALTEMPO è il nuovo singolo di EAMES, uscito per Aleph. Dopo aver festeggiato i primi 10 anni di INRI, la famiglia di METATRON ha annunciato la nascita di ALEPH, una nuova realtà discografica per allargare i propri confini musicali e per rinnovare ancora una volta la capacità di intercettare nuovi talenti e tendenze emergenti della gen Z. È seguendo questo orizzonte che Aleph ha presentato il primo artista del roster, EAMES.

Già sound engineer multiplatino grazie alle collaborazioni con artisti come Alfa e Olly, EAMES pubblica MALTEMPO, un brano immerso nelle venature più introspettive della nuova scena rap e R&B italiana, tra toni cupi e un sound finemente cucito. Attualmente Eames ed il suo Room Studio sono il punto focale attorno al quale ruota la nuova scena genovese, che a lui si affida per produzioni, sound design e direzione artistica.



“Maltempo è il mio gap emotivo, ciò che riverso nella scrittura e nel suono: non cerca di raccontare solo una storia, ma di provocare emozioni, uno stato d’animo che non si riduce a tristezza o malinconia, è la mia rivalsa sonora.” (Eames)

Gli abbiamo chiesto la playlist perfetta per un giorno di pioggia.

6LACK – Pretty Little Fears ft. J. Cole

Amante del classico ma anche ti tutto cio che è digitale e moderno, questi due artisti insieme per me portano in giusto carico emozionale attraverso suoni nuove e liriche nate dal boom bap.

Mac Miller – Good News

Colui in cui mi sono rivisto sempre fin da ragazzino, il ragazzo bianco con il sangue nero, la musicalità dei suoi pensieri e la sua anima tormentata sono uno degli ascolti che più mi accompagna da sempre

FKA twigs – cellophane

La dea, sound unico nel suo genere , sempre più che sperimentale, ho avuto il piacere di ascoltarla in live a Milano, probabilmente mi ha anche influenzato, ha sempre unito benissimo immagine e suono, ultramalinconica e visivamente scioccante

The Blaze – Territory

Questo è cio che serve per farsi trasportare, nasco dall’elettronica e questo è uno dei progetti più interessanti che abbia scoperto ultimamente

Rich Brian – Yellow ft. Bekon

Per quanto mi riguarda tutto cio che nasce dall’88Rising è oro colato, questo rimane nella mia top 10 dal giorno in cui è uscito, armonia incredibile tra strofa ed “orchestra”

Mecna, Sick Luke – Fuori Dalla Città ft. Birthh

Lui è li, dovrei un giorno voglio essere io, uno dei pochi artisti ad essere forte sul palco tanto quanto in studio, visto in live una marea di volte ed ho avuto il piacere di aprire un suo concerto qualche anno fa, da patito di esibizioni dal vivo lui rimane uno dei miei artisti preferiti in italia

GINEVRA – SCONOSCIUTI

Ok, lei mi ha rapito, scoperta per caso su Buddybank, credo di essermi innamorato di quei suoni, quella voce, uno dei progettì più interessanti che stia circolando in questo periodo, ne voglio di più, è magica