I 6 brani preferiti delle Luci al Neon

Da oggi pronunciare al Palalottomatica è qualcosa di più che un appuntamento. È un’occasione. Con questo nuovo brano uscito lo scorso ottobre, tornano tre giovani talentuose girls: LUCI AL NEON. E la musica diventa un inno alla leggerezza.

La band evoca un contesto che oltre ad essere uno spazio per l’arte e per lo sport è sinonimo di aggregazione. Il concetto di live è bello: la musica è vitalità e condivisione. Il trio tutto al femminile delle LUCI AL NEON, vuole celebrare questa contaminazione che è anche sinonimo di avventura amorosa, di appuntamento. Il noi è il vero soggetto, perché “questa canzone parla di noi”, per citare uno dei versi rivelatori del ritornello. Nella vastità della folla, il concerto diventa intimo, un evento riservato nella mente di chi vi prende parte, ma allo stesso tempo, l’intimità diventa condivisione, come quel sentimento che credi essere solo tuo, ma che invece accomuna tutti. E non esiste un amore più bello di quello che nasce sotto un palco, in cui cuori e menti si fondono in quel senso di esclusività, quasi la band stesse suonando solo per te – anzi per noi.

E abbiamo chiesto loro quali fossero i loro brani preferiti, due a testa a partire da Kris. Ecco com’è andata!

KRIS (cantante)

Felicità puttana – Thegiornalisti

Thegiornalisti è una delle band che ha maggiormente influenzato la mia scrittura. Questo loro brano poi, rappresenta al meglio tutta la mia voglia di trasmettere allegria e spensieratezza attraverso una canzone uptempo. Tuttavia, dietro un testo apparentemente semplice, per quanto mi riguarda cerco sempre di inserire anche dei concetti più profondi, di quelli che non comprendi al primo ascolto, ma che nel tempo ti entrano dentro e non ti lasciano più.

Try – Pink

Ho iniziato a studiare la chitarra grazie a questo brano. Il suo riff portante si incastra alla perfezione con la ritmica e rappresenta la mia parte più rock, energia allo stato puro. Per non parlare di Pink, una voce potente e grintosa che sorprende sempre, anche attraverso le sue strepitose performance live.

ALENA (bassista)

The Dope Show – Marilyn Manson

E’ un brano che ho adorato fin dal primo ascolto. Nonostante abbia una ritmica essenziale, la linea di basso è trainante ed insegna il grande valore delle pause. Credo che nella musica siano anche fondamentali le dinamiche, capaci di suscitare emozioni diverse all’interno della stessa traccia.

The Bay – Metronomy

Band formidabile. Prestando un’attenzione particolare alla ritmica, trovo che basso e batteria siano così incastrati da creare un delicato e freschissimo ballo a due, che ancora una volta conferma la regola del “Less Is More”. Anche noi spesso cerchiamo degli incastri ritmici che girino bene insieme ma con semplicità, senza mai esagerare con mille figurazioni solo per riempire.

FRANCESCA (batterista)

Quando – Pino Daniele

Al di là di questo meraviglioso brano, adoro Pino Daniele da sempre. La sua musica contiene un’infinità di influenze e di colori, frutto di diverse culture oltre a quella partenopea. Analizzando la maggior parte dei brani del suo repertorio trovo che i cambi armonici siano davvero affascinanti, come per le ritmiche che spesso mi hanno sorpreso inizialmente e letteralmente stregato poi.

Flor de Lis – Djavan

Artista Brasiliano che amo e che stimo anche come musicista, oltre che come cantante. In questo brano in particolare, la ritmica samba mi trascina in una dimensione musicale parallela dove melodia, armonia e arrangiamento sono frutto di un amore vitale e pulsante.