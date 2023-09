I 5 brani preferiti di TWIK

Esce oggi “Fammi Volare”, il nuovo singolo di TWIK, il secondo dopo l’esordio con “Gerhard Kremer.” Il duo abruzzese, che sperimenta combinando rock, pop ed elettronica, mette in musica la storia di una convivenza difficile, in cui le basse tolleranze oltrepassano limiti e gesti liberatori prendono forma. All’inizio, “Fammi Volare” sembra una canzone spensierata, ma nasconde una realtà più profonda e triste, che si manifesta nella parte centrale del brano, più cupa e dalle tinte dark.

I Twik nascono per gioco dalla collaborazione tra Vincenzo “Vik” Di Santo e Laura “Twelle” Morelli, che durante il lockdown hanno sperimentato una collaborazione a distanza senza mai incontrarsi di persona. Dagli esperimenti è nato un progetto ambizioso, caratterizzato dalla libera fusione di generi come rock, pop, alternative, hip hop ed elettronica. La band, che ha preso forma con l’ingresso di Filippo Maria Di Nardo e Lorenzo Marcozzi, si muove tra melodie accattivanti, testi riflessivi e una combinazione di suoni innovativi. A Giugno 2023 pubblicano il primo singolo “Gerhard Kremer”, disponibile su tutti gli store online.

Per conoscerli meglio, non potevamo che chieder loro i loro 5 brani preferiti.

Reckoner – Radiohead

Quanti viaggi con questo brano in cuffia a pensare al tutto e al niente, massaggiato dalle atmosfere uniche che riesce a regalare.

Ho sempre pensato che il momento perfetto per apprezzarlo al meglio sia durante un viaggio in autobus seduto nel posto accanto al finestrino mentre si osserva fuori.

Rigorosamente di notte, una notte di pioggia.

Reckoner in cuffia, isolato dal mondo. (Vik)

Holding On To You – Twenty One Pilots

Non ho un brano preferito, ma “Holding on to you” è stata una scoperta importante nella mia vita, ha cambiato la mia adolescenza, portandomi alla curiosità verso altri stili musicali. Quella canzone riusciva ad esprimere una parte di me nascosta che non riuscivo a decifrare e ad emozionarmi così da sentirmi compresa e al sicuro. Ha contribuito alla mia crescita e mi sento di volerla condividere con voi. (Twelle)

Paranoid Android – Radiohead

È la tipica canzone che posso ascoltare per 320 milioni di volte e non stufarmi mai. Ogni volta è la stessa emozione del primo ascolto. Ogni volta ho la pelle d’oca dalla punta della testa al fondo del piede. (Lor)

You Only Live Once – The Strokes

È il mio gruppo preferito e adoro i loro arrangiamenti di chitarra, infatti hanno influenzato molto il mio stile. Mi piacciono tutte le loro canzoni e questo secondo me è il brano che meglio li rappresenta e che mi emoziona di più. (Feel)

Fix You – Coldplay

Sarà anche banale, super conosciuta e avrà anche smaronato i coglioni di chissà quante persone ma quando leghi una canzone ad uno dei più dolci e significativi ricordi adolescenziali è impossibile non rivivere quelle emozioni in grado di risvegliare per un attimo quel momento di totale spensieratezza e amore incondizionato e giovanile. Quindi, pur essendo molto molto personale come scelta, non volevo lasciarla fuori. (Lor)