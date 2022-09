I 5 brani preferiti di nicedays

E’ uscito ad aprile 2022 “damalpensa“, il primo singolo del progetto nicedays: pop dalla venature urban e lo-fi direttamente dalla pianura padana, alter ego di Nathan Schinocca e primo assaggio di un disco in arrivo questa primavera. “damalpensa“ ha un testo che gioca su 2 scenari ben distinti: il lungomare e l’aeroporto, entrambi posti predisposti alla contemplazione, dove puoi farti trascinare in altri mondi. Un brano sul rimorso, ma anche sul sogno di andarsene via e ricominciare tutto.

Esiste però una forte paura nell’affrontare le scelte passate e future, ma anche una sorta di redenzione nel convincersi che non è importante farsi affossare dalle paure, ma vivere ogni momento a pieno.

E noi come sempre gli abbiamo chiesto quali sono i suoi cinque brani preferiti.

Sunny Day Real Estate – Guitar and Video Game

Difficile scegliere una canzone di uno dei miei gruppi preferiti. questa è super malinconica ma anche abbastanza rabbiosa in alcuni punti. è uno di quei brani che ogni volta che ascolto mi porta da un’altra parte e mi fa vivere una serie di sentimenti complessi in cui mi perdo volentieri. in poche parole, una grande canzone, un grande mare emotivo.

Verdena – Un Blu Sincero

Il mio gruppo preferito italiano. sono incredibili e una grande fonte d’ispirazione. puri e fantasiosi. una volta alberto disse che dei beatles è impossibile trovare una canzone brutta, io penso lo stesso di loro. questa canzone ha un giro nel ritornello che mi si è piantato in testa, semplicemente stupendo. la varietà di suoni e le linee vocali sono al top nella mia concezione di cosa dovrebbe avere una bella canzone.

Castevet – Beating High Schoolers at Arcade Games

Un’altra canzone con i video games di mezzo, un altro gruppo che spinge una sorta di emo. di solito ragiono molto a dischi, ho scelto questa perché le chitarre e i cambi di ritmo mi tengono incollato per tutti i 6 minuti. lo spazio che viene lasciato alle parti strumentali è fatto apposta per fissare il finestrino del bus e pensare a cose magiche e nostalgiche. credo che in tutto il mio percorso musicale questo disco mi abbia sempre fatto compagnia.

Riviera – Scogli

Questo, a differenza degli altri, è un gruppo che ho scoperto di recente. Molti dei dischi a cui sono legato sentimentalemente hanno radici nel passato, ma nel caso dei riviera, è stato amore a prima vista, o a primo ascolto. le batterie sono esattamente come le vorrei sempre sentire, il ritornello ha delle chitarre invidiabili, la voce spinge un po’ di disagino. praticamente, non potrei chiedere altro.

Pinback – Prog

Anche qui, l’intero disco meriterebbe di essere citato. un disco che ascolto ossessivamente da anni, fra i migliori che abbia mai sentito. nel caso di prog, quando si arriva al culmine, parte questo riff di chitarra e basso che dalla prima volta che l’ho sentito anni fa, mi ha sempre fatto dimenticare dove fossi, abbastanza da iniziare a dimenarmi senza vergogna. ancora oggi in metro penso di essere il weird di turno quando la metto su. Tanto meglio.