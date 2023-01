I 5 brani preferiti di Nebbia

É uscito a dicembre 2022 in distribuzione Artist First “Altrove“, il disco di debutto di Nebbia, il progetto solista di Matteo Bonavitacola. Già anticipato dal singolo di debutto “Texas Ravioli“, “Altrove” è un disco che racconta tutto quello che in qualche modo è altro da sé: le persone, gli amori, i posti da cui si passa.

Un insieme di pezzi di vita condensati in un contenitore fatto di synth, atmosfere anni ‘80 e neon tra i capannoni. Un disco dedicato a tutti gli ultimi romantici.

Per conoscere meglio Matteo Bonavitacola, non potevamo che chiedergli quali fossero i suoi cinque brani preferiti.

Premessa: ho fatto scegliere a Youtube, che naturalmente mi conosce meglio di quanto io conosca me stesso; perché chiedere a me, re dell’Altrove, di scegliere 5 canzoni è come chiedere ad Elvis di non essere rapito dagli alieni.

PICCHI

Per ricordarmi che basta poco per farci sprofondare o innalzare. Amore come crisi mistica

EST

Per avere il coraggio di ballare storti anche quando ti guardano male

CORI

Perché è bello cantare quando non capisci niente del testo. Anzi forse è meglio

VENTI

Quando soffiano dal Nord, l’unica cosa che puoi fare è chiudere gli occhi e usare altri sensi

RENDITIONS OF OLD CHRISTIAN SONGS

Per cogliere cos’è una canzone ogni tanto la devi suonare sbagliata