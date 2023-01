I 5 brani preferiti di Kenai

E’ uscito a dicembre 2022 per Disordine Dischi il nuovo singolo di Kenai dal titolo “Capodimonte“. Si tratta del secondo singolo del cantautore urban, scritto in collaborazione con il produttore Paci Ciotola così come accaduto con il precedente, “Calzini Bucati”.



Il brano racconta la storia di una rottura dal punto di vista del ragazzo, il quale, nel giorno di Natale, ripercorre con la mente tutti i bei momenti vissuti durante la relazione. L’atmosfera è intima e fredda a rappresentare solitudine e nostalgia che, in quel di Capodimonte, quartiere della città di Napoli, accompagnano la notte natalizia scandita da un forte temporale, simbolo della tempesta emotiva da cui il ragazzo si sente travolto. Nel brano è presente anche una citazione al brano “Stella di mare” di Lucio Dalla, eterno cantautore bolognese che ha ispirato Paci e Kenai durante la realizzazione del brano “Capodimonte” che rappresenta indubbiamente una tappa matura nel percorso del giovane napoletano.

E noi come sempre gli abbiamo chiesto quali sono i suoi cinque brani preferiti, ecco com’è andata.

Michael Jackson – The way you make me feel

Michael Jackson è secondo me il miglior cantante e performer che sia mai esistito. Ha uno stile inconfondibile che ha profondamente innovato il modo di fare musica. Autore di Thriller, album più venduto della storia della musica e di pezzi del calibro di We are the world, non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Non nego che, se avessi potuto, avrei scelto tutta la sua discografia, ma alla fine ho optato per The way you make me feel, che secondo me contiene l’apice del groove di MJ.

Daryll Hall & John Oates – I can’t go for that

Nonostante siano poco conosciuti e apprezzati dalla mia generazione, Hall & Oates sono tra i più influenti musicisti degli anni ottanta e questo brano del 1981 ne è la testimonianza. Non solo il campione dell’intro, ma il sound generale del brano sono più volte stati richiamati in epoche e modi differenti, in maniera sempre efficace. Uno dei campioni più famosi è quello del brano Sunrise dei Simply Red, canzone alla quale sono emotivamente molto legato. Sono senza dubbio tra i miei artisti preferiti.

Elton John – Your song

Sir Elton John non è solo degli artisti più importanti della storia della musica, ma è una vera e propria icona che abbraccia epoche tanto distanti tra loro. Il brano, scritto da Bernie Taupin è semplicemente sublime, non riesco personalmente ad ascoltarlo senza piangere. Una piccola curiosità che mi lega al brano: quando avevo poco più di tre mesi, era l’unico pezzo con il quale i miei genitori riuscivano a farmi dormire. Già all’epoca avevo bei gusti!

Pino Daniele – Yes I know my way

Non potevo non inserire l’anima blues partenopea, il grande Pino Daniele. Per noi napoletani quest’artista è un simbolo, il simbolo del riscatto. A livello di arrangiamento tutti i pezzi di Pino Daniele sono ricchissimi, complicati ed assolutamente fantastici, Yes I know my way è uno dei miei preferiti, nonché il primissimo pezzo che io abbia “suonato” in vita mia, a soli due anni su una piccola batteria giocattolo. È proprio vero che sono cresciuto a pane e Pino.

The Beatles – Eleanor Rigby

Trovo che i Beatles siano stati gli artisti più influenti del secolo scorso. La Beatlemania è senza tempo e ancora oggi i Beatles continuano a battere record su record. Eleanor Rigby è un brano rivoluzionario, firmato da Lennon-McCartney ma scritto principalmente da Sir Paul, che parla in maniera forte e diretta della solitudine e lo fa con un accompagnamento musicale sublime, che mi lascia senza parole ad ogni ascolto. Un vero e proprio capolavoro.