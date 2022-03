I 5 brani preferiti di Giulio Fagiolini

E’ uscito l’11 febbraio 2022 Eco, il nuovo singolo del pianista e compositore Giulio Fagiolini, in distribuzione Believe Digital.

Note cristalline, profonde e riverberate, risuonano in questa nuova composizione che l’autore descrive così: I ricordi di un amore ormai perduto tornano a galla dopo molto tempo e non resta altro che l’eco delle ultime parole. Un brano immersivo che trasporta come acqua che scorre, fluida e limpida.

E noi per l’occasione gli abbiamo chiesto quali sono i suoi 5 brani preferiti.

1) “The great escape”, di Patrick Watson

la semplicità e la purezza sono uguali alla complessità e alla profondità in questa perla dei nostri tempi,

un brano che fa da salvagente e da vela.

2) “Verses”, di Tamino

è così difficile per me definire “amore”, metterlo all’interno di una scatola di parole,

quando ho ascoltato per la prima volta questo brano di tamino ho pensato alla differenza tra quanto ci sentiamo come “una parola lasciata senza voce per pronunciarla” o come “una canzone felice situata sulle labbra di una donna”. sono d’accordo.

3) “Yes, i’m changing”, di Tame Impala

durante le giornate di sole, guidando ad alta velocità senza una destinazione precisa, in giusta compagnia, si può sognare.

4) “Santa Barbara”, di Angelo de Augustine

Quando ho scoperto Angelo de Augustine ero a Capo San’Andrea, un piccolo paese di mare all’ Isola d’Elba, nel quale ho trascorso la maggior parte delle mie estati, fin da quando sono piccolo, insieme alla mia famiglia.

ogni volta che la ascolto, torno lì, più piccolo, in compagnia delle amicizie estive, a giocare al parco vicino al mare, dove si danno i primi baci, o a riposare all’ombra dei pini dopo aver svolto i compiti.

5) “Walk in the park”, di Beach House

Uno dei momenti preferiti della mia giornata è passeggiare lungo il fiume e scivolare dalla mia mente.