I 5 brani preferiti di GIULIA CASIERI

Esce venerdì 31 agosto 2023 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Giulia Casieri dal titolo “Respiro ancora“. Un nuovo capitolo e un nuovo inizio per la cantautrice in bilico tra Monza e Milano che ha voluto raccontare una rinascita interiore. Un brano che sancisce la fine dell’estate, dedicato a chi ha voglia di respirare, ancora.

Noi per conoscerla meglio, come sempre, abbiamo deciso di chiederle quali fossero i suoi cinque brani preferiti. Ed ecco cosa ci ha segnalato.

The A Team – Ed Sheeran

“le cose peggiori della vita arrivano gratis

perchè siamo sotto le mani del Signore”

Quanto è vero che la vita non ti aspetta, non ti ascolta a volte, non si ferma quando lo decidi tu. La vita è talmente imprevedibile che non sempre tiene conto del tuo dolore. Ed Sheeran racconta la storia di una giovane ragazza, caduta in un turbine di tossicomania e prostituzione, ma lei si sta consumando, lentamente. E so bene cosa significa non potersi controllare, non saper dire di no, non saper dire basta al dolore. L’ho vissuto sulla mia pelle e ho capito che alla fine, lottare, resta una delle cose più difficili ma più necessarie per poter sopravvivere.

More Than Words – Extreme

Ricevere qualcosa in più delle parole. È questo il significato contrale della canzone. Ricevere più di un semplice “ti amo”, più di una semplice parola scontata. Mi rispecchio molto in questo testo perché anche io faccio molta fatica ad esprimere le mie emozioni e, a volte mi fermo ad un ti amo senza riuscire davvero a dimostrare in modo lineare quello che provo realmente. Ma in fondo, l’amore, è complicato.

Hurricane – MS MR

“Benvenuta negli ingranaggi interni della mia mente

Così oscuri e disgustosi che non posso mascherare

In notti come queste ho paura

Dell’oscurità nel mio cuore”

Esattamente io. Benvenuti nella mia mente. Dove l’oscurità prende sempre il sopravvento. Notti difficili, pensieri incomprensibili. Uragano. La mia mente è un uragano.

Skinny Love – Birdy

“Dico al mio amore di distruggere tutto

Di tagliare tutte le corde e lasciarmi cadere”

Un’amore magro, un’amore destinato.

Destinato a concludersi e morire per sempre. Sono molto attratta da questa canzone. Sia per il significato, che per le parole utilizzate nel testo. So cosa vuol dire vivere un’amore che non ha più senso di esistere, un’amore così magro, che quasi sta per scomparire.

La Notte- Arisa

Una delle mie canzoni preferite. Arisa, racconta il dolore dovuto ad una rottura sentimentale.

“E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare

Perché è un dolore che sale, che sale e fa male

Ora è allo stomaco, fegato, vomito, fingo ma c’è”.

Mai fingere. Mai ignorare la tristezza. Perché ha la stessa importanza della felicità. E se speri di raggiungerla, devi prima passare dalle lacrime della delusione.