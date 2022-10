I 5 brani preferiti di Eleonora Elettra

Esce giovedì 6 ottobre 2022 in distribuzione Artist First “Non riesco“, un nuovo capitolo musicale firmato Eleonora Elettra, un brano che ci accompagna ufficialmente alla fine dell’estate verso atmosfere più oscure e tormentate, senza tradire un’anima sfacciatamente pop.

“Non riesco” è un brano che parla di ossessione, come quelle adolescenziali che ricordiamo con nostalgia e come quelle di cui vorremmo liberarci. Siete pronti?

Noi sì, e infatti le abbiamo chiesto quali sono i suoi cinque brani preferiti.

Arctic Monkeys – Mardy Bum

Penso di poterlo definire uno dei gruppi che preferisco.

In particolare “Mardy Bum” è una canzone che reputo importante e fondamentale all’interno del mio percorso musicale. Mi ricorda il mio primo live con la mia prima band, mi trasporta in un altro periodo di vita che ricordo con nostalgia e contentezza.

Lucio Dalla – Futura

Chi mi conosce sa quanto amo Lucio Dalla con la sua spensieratezza, ironia sopraffina ed estrema genialità. Questa canzone mi fa venire i brividi ogni volta che la sento, sia per la storia che racconta e che si porta dietro nel tempo (infatti è estremamente attuale) e il messaggio di speranza che contiene, sia per le sonorità moderne che propone.

Ex-Otago feat. Willie Peyote – La nostra pelle

Amo questa canzone.

Ha un testo che è una poesia. Mi fa riflettere su quanto noi stessi siamo le uniche persone sulle quali possiamo contare realmente per raggiungere i nostri obiettivi e che la nostra pelle è dipinta esclusivamente di ciò che facciamo per segnare la nostra strada. Soprattutto mi piace l’idea di guardarsi allo specchio a fine giornata e fare un’analisi di tutto ciò che si è fatto per costruire o partecipare a questa vita.

Stupenda.

Lianne La Havas – Unstoppable

Questo pezzo rappresenta il mio amore per il soul, per le voci black, per chi canta in quel modo lì, come lei.

Avrei potuto scegliere qualsiasi canzone di Lianne, ma ho optato per “Unstoppable” perché mi piace pensare che siamo esseri irrefrenabili (in senso buono) quando ci muove l’amore.

Venerus – Canzone per un amico

Questa canzone mi rilassa e penso anche mi abbia influenzato molto dal punto di vista musicale in alcuni miei pezzi, soprattutto nella scelta del sound (che spinge molto nella direzione del soul). Fa parte di una corrente musicale e artistica che mi interessa parecchio e che credo sia anche abbastanza di nicchia nel panorama italiano.