I 5 brani preferiti di Ambra di Marte

É uscito il 14 dicembre 2022 “Non mi dire no“, il nuovo singolo di Ambra Di Marte. Un brano che racconta l’amore in un modo delicato e alternativo, il senso di gratitudine che si prova a scoprire di avere qualcuno accanto su cui si può contare, la dolcezza del senso di calma che può infondere uno sguardo, racconta l’importanza anche di un silenzio se in ascolto dell’altro. Artista poliedrica e dalle influenze stratificate, Ambra di Marte si impone nella scena del cantautorato underground con un nuovo brano dedicato a tutti gli ultimi romantici.

Noi abbiamo deciso di conoscerla meglio, chiedendole i suoi 5 brani preferiti.

Strong – London Grammar

I London Grammar per quanto mi riguarda sono l’incarnazione del sound contemporaneo all’inglese e sono il gruppo più interessante della scena musicale dell’ultimo decennio.

Strong è un brano che mi fa impazzire e che ascolto costantemente perché mi ispira suoni nuovi e mi da una carica incredibile. Uno dei miei preferiti in assoluto.

Hunger – Florence and the machine

Questo brano mi trascina in un mondo diverso ogni volta che lo ascolto, e ogni volta che lo ascolto non posso stare ferma.

Mi fa sfogare, ridere e piangere ogni volta e ogni volta che lo sento me ne innamoro e penso sia uno di quei brani immortali con cui avrò questo tipo di rapporto speciale per sempre. Dopotutto è questo che fa la bella musica.

Street Spirit – Radio

Brano del 94 da uno dei primi album dei Radiohead, album non tra i più celebri ma da cui si poteva già capire il genio musicale di questo gruppo.

Io li ho scoperti un decennio dopo l’uscita di questo brano fantastico ma da allora ognuno dei loro album è imprescindibile colonna sonora della mia vita.

Next to me – Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons sono uno di quei gruppi di cui ascolti un album solo perché ne conosci un brano e ne rimani sconvolta da come è possibile che tutto l’album sia composto da un brano più bello dell’altro e non puoi più smettere di ascoltarli e andare a sentirli live. Una cosa speciale che li caratterizza è la continua ricerca di messaggi positivi che loro perseguono con una sincerità e genuinità spiazzante. Questo brano è uno di quei brani che fa piangere da quanto è bello e da quanto avrei voluto scriverlo io.

Heroes – David Bowie

Bowie è stato in parte il motivo per cui ho iniziato ad interessarmi alla musica da piccola e l’amore per lui me lo porto dietro un pó anche nel nome d’arte.

Heroes è uno dei suoi grandi capolavori ed è il brano che in qualsiasi momento, in qualsiasi tonalità, in qualsiasi versione non potrà stancarmi mai.