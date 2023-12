I 5 brani preferiti dei VARANASI

E’ uscito il 1° dicembre 2023 il nuovo album dei Varanasi dal titolo “Cattedrali per principianti“, in distribuzione digitale Believe Music Italy. Un nuovo capitolo, già anticipato dalla pubblicazione della title-track e dal singolo “Lucy“, per la band che nasce dalle ceneri dei Japan Suicide e che prosegue il suo percorso verso un nuovo album in uscita quest’autunno in collaborazione con l’etichetta I Dischi Del Minollo, qui convivono influenze che derivano dal cantautorato rock italiano degli anni Novanta e vibes di oscurità post-punk.

https://open.spotify.com/intl-it/album/7iNzuX66IyAz7LprcCQbeO?si=Skdm_GzZRDehJhOB_buLLg&nd=1&dlsi=7b7509041ed84e32

Morgan – Altrove

Il brano che mi fece scoprire Morgan e il suo disco Canzoni dell’appartamento; uno dei miei primi dischi (e dei più ascoltati nel tempo), preso alla cieca non ancora maggiorenne, splendido tutto come Altrove, e che dopo venti anni non ha perso nulla della sua bellezza.

Joy Division – Passover

Bastò l’ascolto di un disco e arrivare al terzo brano per decidermi a imparare a suonare il basso e a entrare a far parte di una band. La terza traccia era Passover e l’album Closer dei Joy Division.

Underworld – Born Slippy

Quando avevo quindici anni sono andato a fare uno scambio musicale in Irlanda. Una sera, mentre eravamo in un locale a suonare, una delle band suonò Born Slippy, era la prima volta che la sentivo e mi rimase impressa. Ora ogni volta che la sento mi torna in mente quell’esperienza.

Mogwai – Mogwai Fear Satan

Prima di questo pezzo ero il classico “la musica si fa solo con gli strumenti veri e niente computer!”. Scoprendo i Mogwai, ho iniziato ad apprezzare le distorsioni usate in modo creativo che si avvicinano ai suoni elettronici. Gran parte della mia evoluzione musicale deriva da questo brano. E poi, è un fomento.

Beach Boys – Don’t Talk (Put Your Head on My Shoulder)

Su Pet Sounds e i capolavori che contiene si sono scritti fiumi di inchiostro, ma penso sia la vetta massima rappresentata dalla musica pop. Se non ci si emoziona al “listen, listen” di questo brano mentre gli archi salgono e ci stringono il cuore come in una morsa, vuole dire che siamo fatti di pietra.