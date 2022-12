I 5 brani preferiti dei Dead Cells Corporation

DC CORP è nel tuo dispositivo e aspetta di ricevere i tuoi pensieri e le tue opinioni sui suoi prodotti. Il prodotto DC CORP è una sequela di segnali vendibili e consumabili per tutte le età.

Il nuovo singolo dei Dead Cells Corporation è uscito il 18 novembre, si intitola “If you find me in a state of intoxication please deliver to my address”, fuori per Dischi Sotterranei. Per l’occasione abbiamo chiesto ai ragazzi quali fossero i loro cinque brani preferiti.

Tania: Suoneria di mio telefono cellulare che purtroppo ora è fuori produzione. Ogni mattina per questo motivo guardo il video youtube qui sopra per svegliarmi e iniziare bene giornata perchè mi ricorda il tempo della scuola.

Siamo legati a questo video perchè abbiamo conosciuto nostro amico Paolino in stazione a Padova che, solo, piangeva per suo amico di vecchia data mai più visto con questa canzone nella cuffia.

Dimitri: Canzone neomelodica italiana che ascoltava padre di Dimitri quando ormai vecchio ci raccontava di sue gesta al periodo del liceo.

Masao: Non riesco a scrivere per l’emozione. Ho tastiera bagnata. La mia famiglia ascoltava questa canzone prima di pranzo della domenica.

Canzone scoperta durante viaggio di purificazione in un fast food in Kosovo. Ora è diventata nostra tanti auguri a te il giorno dei nostri compleanni.