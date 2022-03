I 5 brani preferiti degli ADA

E’ uscito il 18 febbraio per Pioggia Rossa Dischi “Vorrei“, il nuovo singolo degli ADA, la rock band che emerge dall’underground veneto e ormai presenza fissa della playlist Rock Italia di Spotify.

Un nuovo capitolo che vuole comunicare come tutto sarebbe più facile se potessimo risolvere ogni problema in un battito di ciglia, avere la possibilità di poter tornare sempre indietro e rivedere le nostre scelte.

Noi come sempre abbiamo chiesto loro quali sono i loro 5 brani preferiti.

Smooth Sailing – Queens of The Stone Age

La band di Ginger Elvis è simbolo del sound che ci ha accompagnato durante la nostra adolescenza e questo video ci trasporta nel loro mondo folle

Model Village – IDLES

Incazzati e divertenti allo stesso tempo, sul palco e in studio sono una delle band che ci piace di più in questo periodo

Duel – Bud Spencer Blues Explosion

Un power duo di sangue italiano che spacca come se fossero in dieci, questo video accompagna il loro sound nudo e crudo

HUMBLE – Kendrick Lamar

Kendrick non delude mai e aspettando il nuovo album ci godiamo questo video, che è sempre una stecca!

In the Shadows – The Rasmus

La canzone che non ti aspetti, in macchina volume al massimo, voce rotta e headbanging come se non ci fosse un domani