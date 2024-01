I 5 brani preferiti dai MAY GRAY

I MAY GRAY sono un trio che propone un rock cantato in italiano, con una venerazione per i Foo Fighters e il rock anni ’90: pezzi immediati, ritornelli orecchiabili e melodie pop.

“(HO ROTTO LE) CATENE” è il nuovo singolo che anticipa il nuovo album “FRAGILI”, in uscita per MANITA DISCHI, con distribuzione ORANGLE.

Fake plastic trees (Radiohead)

Unica è l’intensità interpretativa di Thom Yorke in questo pezzo che dal vivo trova la sua perfetta realizzazione. La leggenda vuole che subito la registrazione della traccia di voce, Yorke sia scoppiato in lacrime. E noi ci crediamo assolutamente.

Digging the grave (Faith No More)

Oltre ad essere la colonna sonora di uno dei nostri film preferiti, “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, l’immediatezza di questa canzone è senza precedenti. Una voce esplosiva, chitarre sporche e un fill di batteria unico che ha spronato il nostro Dave a sedersi dietro ai tamburi con le bacchette.

Best of you (Foo Fighters)

L’urlo straziante di Dave Grohl risuona per tutti i 4 minuti e 15 secondi del brano come un eco nel nostro petto per ricordarci quanto sia fondamentale parlare apertamente dei propri problemi e imparare a fidarsi degli altri. Rottura, recupero e forza sono le tre parole chiave che ci risuonano dentro per spronarci ad affrontare i continui ostacoli che ci pone la vita; il tutto in un armonioso equilibrio tra arrangiamenti classic rock e una perfetta dinamica strumentale.

Tangerine (Led Zeppelin)

Il forte senso di nostalgia domina una ballata semplicemente perfetta, che sottolinea il dolore dell’amore perduto e la bellezza dei ricordi. Un ritornello con una melodia agrodolce interpretata da un inimitabile Plant, che sfocia in uno dei migliori assoli dell’inconfondibile socio Page.

Come as you are (Nirvana)

Vieni come sei, sii stesso. L’autenticità non solo di questo pezzo, ma di un album che ha segnato la storia della musica, è sempre sbalorditiva: bastano tre strumenti e una voce, la voce di una generazione che ci fa vibrare ancora oggi, ad ogni ascolto.