I 5 brani imprescindibili per Femmina

Dal 4 giugno è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “LUNE STORTE”, nuovo singolo di FEMMINA.

Con il suo nuovo brano, “LUNE STORTE”, FEMMINA vuole rendere omaggio alle persone lunatiche, complicate, malinconiche, agitate, tempestose: insomma, un po’ storte. Chi vive la vita lontano dagli equilibri, ma guidato dal proprio istinto, probabilmente non ottiene ciò vuole, ma si avvicina senz’altro a ciò di cui ha bisogno.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: «Credo che a chiunque capiti di svegliarsi male. Ai lunatici capita sicuramente spesso. Io sono sempre stata molto condizionata dal cielo e questo, purtroppo, non è un pregio, soprattutto per chi cerca di starti a fianco. Amo le persone non equilibrate perché vivono seguendo la sincerità dei sentimenti. La canzone è un invito all’amore, quello folle, sconsiderato, lunatico: quello che ti fa paura ma tifa sentire vivo».

Le Rondini di Lucio Dalla



Una canzone legata alla mia infanzia. Ogni Domenica mattina mia madre appena sveglia metteva su il disco “Cambio” di Lucio Dalla. Il disco partiva con “Attenti al lupo”. Ci metteva subito di buon umore. Poi arrivava “Le Rondini” e Io volavo. Ho capito solo da grande il significato di questo capolavoro della musica italiana.

Almost Blue interpretata da Chet Baker



Forse perché sono sempre stata un po’ malinconica o forse semplicemente perché la tromba di Chet ha rivoluzionato tutto il mio modo di intendere la musica e la vita stessa. La ricerca del suono, l’eleganza, la delicatezza nell’accarezzare le note, la grandezza nel dire tutto con poco.

Apple Three di Erykah Badu



La prima volta che ho ascoltato Erykah Badu, è stata come un’illuminazione. È la mia artista donna preferita. La sua energia incredibile, il suo relax, la sua connessione con la natura, con la terra, col suo essere donna.

L’appuntamento di Ornella Vanoni



Il bel canto, il gusto infinito, il timbro e quell’espressività inconfondibile, la sensualità, la femminilità italiana, la sua passione per il jazz. Ornella Vanoni è la regina.

Don’t Stop ‘til you get enough di Michael Jackson



Il disco Off the Wall di Michael Jackson credo sia uno dei dischi più belli della storia della musica. Un capolavoro. Un manuale di groove. Un insieme di melodie e armonie geniali.