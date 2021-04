I 5 brani imprescindibili della formazione di Simone Zanelli

“Cambiare” è il nuovo brano di Simone Zanelli, è una canzone pensata per trasmettere un messaggio caro all’artista: l’importanza della fragilità come consapevolezza fondamentale di se stesso.

E questo pezzo vuol essere una preghiera, una promessa che, partendo da un attimo di lucida coscienza, mira proprio al cambiamento come rivoluzione personale.

Lui ha 25 anni ed è originario di Spoleto. Il suo amore per la musica nasce da piccolo quando passava ore ed ore ad ascoltare canzoni e a canticchiarle e per l’occasione gli abbiamo chiesto quali sono i suoi 5 brani fondamentali.

The Reason – Hoobstank



Questa è una delle mie canzoni preferite, mi ricorda l’adolescenza e mi ricorda i momenti della mia vita che saranno sempre con me. Poi ho trovato una ragione per me per cambiare quello che ero solito essere è una frase che parla da sola.

50 Special – Cesare Cremonini



In questo periodo quando voglio ripensare ai momenti più spensierati che ho vissuto metto questa canzone in macchina col volume al massimo e inizio a cantare come uno scemo. Anche i lunapop mi piacevano un sacco e sono sicuro che chiunque ha cantato questo pezzo con i propri amici in quelle serate che purtroppo adesso ci possiamo solo sognare.

Photograph – Ed Sheeran



Un insieme di emozioni..solo così posso definire questa canzone che non so quante volte avrò suonato e ascoltato..e poi Ed è il mio punto di riferimento da sempre.

Felicità Puttana – The Giornalisti



Se ho una giornata storta o se voglio fare in modo che il mio umore cambi in meglio questa è la canzone che mi ascolto… sarò esagerato ma per me è un capolavoro sogno di fare un pezzo del genere un giorno anche se sarà veramente complicato.

Fix You – Coldplay



Trovatemi qualcuno che non ami Fix You. È la classica canzone che quando tornavo a casa a piedi col tramonto mettevo con le cuffiette sognavo ad occhi aperti… che bella la musica.