GOTEO ci racconta le sue 5 canzoni preferite

Matteo Ferrari, in arte Goteo, nella vita di tutti i giorni svolge un ruolo imprenditoriale alternando la passione per la musica. Rapper fiorentino classe 1997 muove i suoi primi passi spinto dalla passione per i Club Dogo e la nuova scena genovese nella quale si rispecchia molto per via delle sue origini da parte paterna. Scrivere testi lo fa sentire come se fosse dallo psicologo, ansie, paure, rabbia, gioie, amore e passione sono un vortice di emozioni che fanno da padrone alla sua scrittura. Nel 2013 insieme ad Alberto Garbarino, produttore, comincia a registrare i primi brani, mai pubblicati per più di 8 anni perché questo suo scrivere era solo per il benessere personale. Nel 2020 creano insieme a Federico Castriota Scanderbeg la EFFEÍ, collettivo musicale fiorentino incentrato sulla scena pop/rap italiana. Nell’estate del 2021 pubblica da indipendente il suo primo singolo Social prodotto da EFFEÍ. Successivamente pubblica i singoli: AR1A e Come Prendermi e Senza Un Cuore, in collaborazione con Supernova Dischi, Santa Clara Studio e Soundscape.

Lo scorso 30 settembre è uscito su tutte le piattaforme, distribuito da Supernova Dischi e Believe Italia, il primo album di Goteo dal titolo ELLEÚ prodotto interamente da EFFEÍ (Alberto Garbarino e Federico Castriota Scanderbeg). Con questo disco, il rapper fiorentino ci accompagna nel suo mondo interiore rendendoci partecipi del lungo e intenso percorso di elaborazione che segue la fine di una relazione importante.

Per conoscerlo meglio, gli abbiamo chiesto di parlarci delle sue canzoni preferite:

Svuotatasche – Bresh

Questo brano fa riflettere molto su come dovremmo dare valore alle cose che abbiamo, ciascuno dovrebbe essere fiero di ciò che possiede senza volere la roba d’altri.

Il succo è che ognuno ha la sua vita, come l’artista ha la sua musica e un calciatore i suoi scarpini, sta a noi mantenere vivo ciò che ci appartiene riuscendo a gioire per i successi altrui.

Forza Campione – Guè

Quando arrivi in alto puoi solo scendere, ma devi sempre vivere il momento ricordandoti da dove vieni. ‘’ Sono un imprenditore ma con le Jordan 3’’, ‘’il marciapiede è il mio ufficio’’, questo brano è un chiaro messaggio per chi cambia in funzione dei traguardi e ricorda che dobbiamo essere sempre noi stessi per rimanere dei campioni nella vita, altrimenti non si godrebbe mai niente di quello che abbiamo raggiunto, cercando di avere sempre di più, ogni volta con la sensazione di partire da zero.

Qualcosa in cui credere – Marracash, Guè

Questo brano è un vero e proprio insegnamento di vita, quando pensi di aver perso tutto ricordati sempre che avrai te stesso su cui contare. Spesso ci sentiamo soli ma nella vita serve esserlo perché è proprio in quel momento che la forza di reagire tira fuori il meglio di te e chissà… magari ti porterà ancora più in alto di dove eri prima.

Mercurio – Emis Killa

Questo pezzo lo associo molto ai precedenti e non potevo non citarlo, ti fa riflettere molto su chi sei, a cosa appartieni e che non sempre è scelto da noi. Invita a fermarsi un attimo e a fare un esame di coscienza sul chiedersi se ciò che abbiamo fatto fino ad ora è sufficiente oppure dobbiamo dare di più.

L’uomo in natura è caratterizzato dalla legge del più forte, non ci accontentiamo di niente, continuiamo a fare guerre schiacciando i più deboli ed Emis dice proprio: arriveremo pure a toccare il sole prima di capire che ci stiamo bruciando.

Non so dire no – Jake la Furia

Mi rispecchio molto in questo brano perché sono una persona che fino a qualche tempo fa non riusciva mai a dire no, soprattutto a me stesso. Ma crescendo impari a dare valore alle cose più care come le persone e le passioni capendo come usufruire bene il tuo tempo, che non è mai troppo, per crescere e far crescere relazioni e sogni.