Francesco Savini: 5 canzoni da ascoltare sorseggiando una tisana allo zenzero

A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo singolo Bombe nucleari, inserito in playlist editoriali come Scuola Indie di Spotify e Novità Indie Italiano di Amazon Music, Francesco Savini torna con un nuovo brano intitolato Zenzero. La canzone, che conferma il percorso dell’artista con l’etichetta Le Siepi Dischi in distribuzione Believe Digital, si presenta come un pezzo autobiografico, dove l’artista abruzzese parla della propria quotidianità e dell’opinione che ha di sé stesso. Il risultato è una canzone dal carattere un po’ più intimista rispetto ad alcuni brani a cui Francesco ci aveva abituato, che si sviluppavano in un crescendo vocale e strumentale fino a “esplodere” nel finale. In Zenzero al contrario l’artista smorza leggermente i toni, come se stesse cantando alla propria immagine riflessa in uno specchio; ciò che non risulta smorzato è però la capacità penetrante di fissare profonde riflessioni in immagini semplici, sintetiche e anche quotidiane, come una poetica delle piccole cose casalinghe, dalla tisana allo zenzero ai finali delle serie sul letto, passando per il rossetto sulla tazza di latte.

In tema con il suo nuovo brano, Francesco Savini ci ha suggerito cinque canzoni da ascoltare sorseggiando una tisana allo zenzero, divise per ogni stagione dell’anno!

AUTUNNO

Tom Petty and The Heartbreakers – Free Fallin’

Questa canzone, però nella versione acustica eseguita da John Mayer al Nokia Theatre. Foglie che cadono, odore di castagne e tisana allo zenzero sono la cornice perfetta di una serata di novembre.

INVERNO

Cesare Cremonini – Nessuno vuole essere Robin

Ha un’atmosfera tale da avvolgerti davanti al camino e farti riflettere sul senso della vita. La tisana in quel caso servirebbe più come filtro per dimenticare il freddo invernale.

PRIMAVERA

The 1975 – The Sound

La giusta carica per affrontare il periodo, a mio avviso, più impegnativo dell’anno. Immagina di stare sul divano dopo una giornata di stress con una tisana allo zenzero e questa canzone… per esperienza ti dico: appena finisce la canzone ti senti come rinato.

ESTATE

Rkomi con Sfera Ebbasta – Nuovo range

Con l’arrivo del caldo, la tisana allo zenzero si può anche consumare fresca, al mare o in montagna. Ideale dopo un bagno al mare oppure per riprendere fiato dopo una scampagnata in montagna.

Per tutto l’anno invece consiglio Zenzero di Francesco Savini, che sarei io!