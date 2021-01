Francesco Luz ci consiglia 5 brani per rimanere in equilibrio

Francesco Luz è un musicista romano classe 1982. Dopo quindici anni di concerti in Italia e nel mondo con diverse band, pubblica il suo primo album, “Extraordinary Men”, nel 2019.



Artista indipendente al 100%, Francesco Luz canta, scrive, suona, arrangia e produce le sue canzoni con l’aiuto ai testi di Luigi Abramo, giornalista e scrittore. Il nuovo lavoro viene proposto in lingua italiana a testimoniare l’ecletticità di Francesco Luz che, come già dimostrato nel suo primo lavoro, ama muoversi in diversi territori musicali e linguistici.



Il nuovo brano di Francesco Luz dal titolo “Surf” è disponibile in radio e in digitale dal 13 novembre.

Per l’occasione, gli abbiamo chiesto di scegliere 5 brani per rimanere in equilibrio.

Sally – Vasco Rossi



Perché la vita è un brivido che vola via…è tutto un equilibrio sopra la follia

Acqua dalla Luna – Claudio Baglioni



L’avidità di un artista che vuole stupire tutti con i suoi “numeri”, fa pagare un dazio assai pesante, quando si lascia a casa un figlio o si assiste impotente alla morte di una persona cara.

Saper trovare un equilibrio tra l’essere e l’apparire è la vera forza che rende una persona artista e viceversa.

E ti Vengo a Cercare – Franco Battiato



Il magnifico equilibrio di una canzone sospesa tra cielo e terra. L’amore terreno opposto ma vicino all’amore ultraterreno.

L’equilibrio che tutti dovremmo trovare tra la linea verticale e quella orizzontale

Spirits in the Material World – Police



Le anime che vivono il mondo materiale sono costrette a trovare il giusto equilibrio per non essere sopraffatte dal fallimento che il consumismo porta con sè.

Bomba Intelligente – Elio e le Storie Tese / Francesco DI Giacomo



Chi metterebbe insieme queste due parole di significato catastroficamente distante l’una dall’altra?

Gli Elii hanno cucito un arrangiamento maestoso su un testo del povero Francesco Di Giacomo che è tutto un equilibrio tra serio e faceto, tra utile e futile, tra impegno e disinteresse, tra chitarra elettrica e violino rock