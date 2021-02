5 canzoni per la stanza piena di fiori di Nicolò MARANGONI

Nicolò Marangoni è un giovanissimo cantautore classe 1999 di Noventa Vicentina. Il suo percorso artistico ha inizio con lo studio della chitarra acustica e successivamente del pianoforte all’età di 14 anni. Con questi due strumenti inizia così a scrivere le sue prime canzoni. Nel 2016 inizia la collaborazione con il produttore Simone d’Eusanio (noto turnista e arrangiatore per molti cantanti italiani) con cui cresce sia artisticamente che personalmente. Partecipa a diversi concorsi e in questi anni ha tenuto molti concerti con un buon riscontro di pubblico e critica. Sempre nel 2016 partecipa alla scrittura del libro “La mia prima volta con Fabrizio De Andrè”, con prefazione di Dori Ghezzi.

Attualmente sta lavorando su diversi brani in direzione di un primo album con lo studio Take Away, di Benji e Fede. Le canzoni per Nicolò sono una resistenza al disordine, uno sguardo profondo sulle cose e sulle situazioni di ogni giorno. Il progetto che presenta vuole unire il cantautorato della nostra tradizione con le sonorità pop più moderne. In contemporanea al suo percorso artistico sta studiando “Scienze dello spettacolo” presso l’università di Padova, dove attualmente vive.



Preceduto dal singolo “Flaubert” lo scorso ottobre, il nuovo brano di Nicolò Marangoni è “La tua stanza piena di fiori”.

Per l’occasione, gli abbiamo chiesto di scegliere 5 brani che possano fare da colonna sonora alla sua stanza piena di fiori. Ecco le sue risposte!

Old Pine – Ben Howard

Canzone dove lasciare correre i ricordi, come in un viaggio, guardando fuori dalla finestra.

I want you – Bob Dylan

Esprime la voglia di prendersi, di dirsi “ti voglio” perché come canta Dylan “non sono fatto per perderti”.

In my secret life – Leonard Cohen

Quella di Cohen rispecchia il segreto personale di una stanza piena di fiori, dove solo due che si amano hanno accesso e sanno valore di quei fiori.

Ingenuo e romantico – Cristiano De Andrè

Questa canzone cosi dolce, è per i fiori che splendono e rinascono in nuove stagioni, come fa l’amore che è cosi grande ma al contempo cosi piccolo, ingenuo e romantico.

Piccolo amore – Roberto Vecchioni

Infine la canzone di Vecchioni, per la semplicità di stare in una stanza e non aver bisogno di essere altrove.