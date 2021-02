5 canzoni per combattere la solitudine per NEROLOZ

Neroloz (che per i più attenti nasconde il nome di Lorenzo, Gentile di cognome) è un compositore, autore, batterista e cantautore. Come produttore ha collaborato con molti artisti e band in studio e dal vivo, ed ha partecipato a show teatrali, televisivi e programmi radio. Il nuovo brano di Neroloz dal titolo “Sei la mia fortuna” uscito in radio lo scorso novembre.

Sei la mia fortuna è un brano che nasce durante il difficile periodo della quarantena, descrivendo lo stato d’animo di chi guarda con speranza all’amore, al sole, alla natura, provando sensazioni ed emozioni difficili da verbalizzare, tanto meno da spegnere. Il brano, arricchito da sonorità elettroniche anni ’80-’90, vuole veicolare un messaggio di vicinanza e supporto rivolto a tutti quelli che si adoperano e agiscono per cambiare lo stato delle cose in questo difficile momento storico: sono loro la nostra fortuna.

Per l’occasione, abbiamo chiesto a Neroloz di segnalarci 5 brani adatti a superare la solitudine in casa.

Flawless

Sound Ipnotico e trascinante in atmosfere disco/club spensierate. E’ una canzone del trio elettronico americano The Ones .



La canzone campiona la canzone del 1978 di Gary’s Gang ” Keep On Dancin ‘”, e anche Wordy Rappinghood del Tom Tom Club.

Let’s Love

E’ un singolo del DJ francese David Guetta e della cantante australiana Sia ripropone atmosfere anni 80 molto belle anche nel relativo videoclip.



Perfetta contro i momenti in cui ci si sente un po’ depressi.

Far l’Amore

La fantastica Raffaella Carrà con questo brano, remixato da Bob Sinclar sul cantato tratto dalla canzone di Raffaella Carrà e con il video girato nella Milano gay e modaiola in cui si vedono Bob Sinclar e Caterina Murino che cercano disperatamente di andare al Ristorante, ma vengono dirottati per la città da un tassista è garanzia di un momento divertente contro ogni tipo di negatività.

Music Sounds Better With You

“Mi sento così bene, Mi sento bene La musica suona meglio con te” un inno contro la solitudine e la maliconia. E’ il primo ed unico singolo del gruppo house Stardust, composto da Thomas Bangalter dei Daft Punk.



Come finale proporrei:

I Feel Love

E’ una canzone di Donna Summer, prodotto dal grande Giorgio Moroder ricrea un’atmosfera futuristica e onirica da finale serata quando fuori buio e ci si vuole rilassare.