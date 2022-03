5 brani preferiti di Johara

Dal 11 Febbraio è disponibile “Amore & Basilico”, il nuovo singolo di johara, che rappresenta un monologo interiore sulla persona di cui si è innamorati. La canzone descrive la quotidianità dell’amore in tutta la sua bellezza e semplicità. Dove ogni incomprensione viene superata con un piccolo gesto di dolcezza, premura verso l’altro spegnendo anche solo per poco i problemi del mondo esterno, il tutto usando sfumature R&B/Urbane a cui i fan di johara sono abituati da tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Secondo me l’Amore è paragonabile ad un piatto di pasta al sugo, poiché non è così complicato come sembra e tutti lo hanno assaporato almeno una volta nella vita: alla fine dei conti, se la salsa è acida basta aggiungere un po’ di zucchero. E come ciliegina sulla torta c’è il Basilico a dare colore e brio al tutto.”

E noi per l’occasione le abbiamo chiesto quali sono i suoi 5 brani preferiti.

Fugees – Killing Me Softly With His Song

Ho sentito per la prima volta questo brano dal film “About A Boy” quando avevo circa 13 anni e, mentre piangevo un fiume di lacrime, sono rimasta colpita da quella che era una cover della canzone. Una volta ascoltata la versione cantata da Lauryn Hill… era fatta, mi sono innamorata follemente!

Il modo in cui mi fa sentire ogni volta dal primo ascolto è magico e quello che racconta è lo specchio del mio rapporto con la musica.

Luigi Tenco – Vedrai, vedrai



Che dire: Luigi Tenco è uno degli artisti che mi ha fatto capire quanto il testo di una canzone possa essere potente e trasmettere emozioni forti.

“Vedrai, vedrai” è uno dei miei cavalli di battaglia e ogni volta che nei miei Live interpreto questa canzone mi emoziono particolarmente perché è una delle colonne portanti della musica italiana e perché lui la dedicò a sua madre e tutte le volte che la canto penso ai miei genitori.

Adriano Celentano – Il ragazzo della via Gluck

Mio padre è un grandissimo fan di Celentano da quando era un ragazzino: il primo disco che comprò fu proprio un suo 45 giri!

Crescendo ho sempre ascoltato le sue canzoni, ma la prima che mi è rimasta impressa è proprio “Il ragazzo della via Gluck”, che ascoltavo sempre dal mio lettore CD quando tornavo a casa dalla scuola elementare, e rimane tuttora nella mia Top 3 di Celentano insieme a “24000 Baci” e “Il Tempo Se Ne Va”.

Beyoncé – Sandcastles



Beyoncé l’ho sempre ammirata per la sua voce e il modo in cui la padroneggia, uno dei miei obiettivi è riuscire a utilizzare la voce un terzo di quello che fa lei haha.

Questa canzone mi fa sempre commuovere perché lei riesce a trasmettere tutta la sua rabbia e il suo dolore in una maniera incredibile… da brividi.

Oasis – Champagne Supernova



Questa per me è LA canzone per eccellenza. È un classicone, un evergreen. Gli Oasis mi hanno accompagnata durante un periodo di confusione e in cui mi sentivo un po’ persa. “Champagne Supernova” era un po’ come un’amica fidata, l’unica a capirmi senza aver bisogno di troppe chiacchiere o spiegazioni.

Ricordo una sera d’estate di quando avevo 16 anni in cui ero giù di morale ma appena partì questa canzone negli auricolari, guardando il cielo, mi sentì subito come consolata e, soprattutto, non più sola.