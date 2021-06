5 brani per sentirsi “Blue”, secondo Granger

Giulia, in arte Granger, classe ’98, una delle voci più belle che ha ipnotizzato il pubblico di una delle ultime edizioni di XFactor e che, dopo un periodo di riflessione, torna con un progetto solista per proporre qualcosa di totalmente diverso da quello che molti hanno conosciuto e che ricordano come “Seawards“.

Dopo il primo singolo “27“, uscito il 27 novembre totalmente in italiano e scritto e arrangiato dalla stessa Giulia, ecco il nuovo singolo BLUE, che segna un ritorno alla lingua albionica e che esce per UMA Records.

Sober II (Melodrama) di Lorde

Questa canzone mi fa sentire super blue, Lorde stessa disse che le dava la sensazione di quando devi mettere a posto e pulire tutto dopo una festa. Dentro c’è una frase che amo molto: “they’ll talk about us, all the lovers, how we kiss and kill eachother”

Ninety di Jaden

Questo brano è un ultra viaggio, mi manda in un sacco di mood. La produzione di Lido parla anche da sola, segnalo un pezzo di testo che nella mia testa è totalmente blue: “saying that we’ll run away, I really doubt that we’ll ever go, I hope the sunset will stay, we’ve traveled too far from home. I don’t wanna die, I don’t wanna live a lie, I don’t wanna know.”

Drama (feat. Drake) di Roy Woods

Qua c’è una bellissima frase motivazionale per le donne (che sono preziose): “Look how good you treated him, you could birth like four of him, girl you never needed him”.

Crociate degli Atlante

Parla davvero da sola. Occhi chiusi e pugni nello stomaco.

You Don’t Get Me High Anymore dei Phantogram

Questa è per quando siete tristi ma un po’ anche incazzati, saltate e cantatevela più forte che potete. Buon ascolto!